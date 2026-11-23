Nowa Lewica pod wodzą Włodzimierza Czarzastego wyraziła chęć stworzenia wspólnego bloku wyborczego z Partią Razem oraz ugrupowaniem Joanny Senyszyn.

Na tle doniesień o posadach w spółkach Skarbu Państwa marszałek Sejmu skierował pod adresem Adriana Zandberga wyjątkowo mocne zarzuty.

Polityk zaapelował o zakończenie konfliktów, wzajemne przeprosiny i wypracowanie porozumienia przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku.

Czarzasty proponuje wspólny start z Partią Razem i Senyszyn

Przyszłość ugrupowań lewicowych w Polsce stała się tematem niespodziewanego oświadczenia, które wygłosił Włodzimierz Czarzasty. Jak podaje Polska Agencja Prasowa (PAP), podczas poniedziałkowej wizyty w studiu Polsat News marszałek Sejmu przyznał, że Nowa Lewica dąży do zbudowania wspólnej listy wyborczej z Partią Razem i ruchem Joanny Senyszyn w 2027 roku. Słowa te wybrzmiały w momencie, gdy relacje między tymi środowiskami są mocno napięte. Chociaż polityk otwarcie krytykował ostatnie komentarze płynące z obozu Razem, to jednocześnie zaznaczył, że szansa na wypracowanie politycznego kompromisu wciąż pozostaje otwarta.

– Chcę iść do wyborów razem z panią Senyszyn, chcę iść do wyborów razem z Partią Razem – zadeklarował lider Nowej Lewicy.

Wypowiedź ta stanowi na ten moment jedynie polityczną ofertę, a nie sformalizowany pakt. Strony nie ustaliły jeszcze żadnych reguł ewentualnej koalicji, ani tym bardziej nie zaprezentowały personaliów kandydatów.

Czarzasty ostro o Zandbergu po publikacji o spółkach Skarbu Państwa

Propozycja zjednoczenia padła w trakcie gorącej dyskusji, którą zapoczątkował artykuł opublikowany na łamach „Rzeczpospolitej”. Redakcja dziennika wzięła pod lupę przeszło tysiąc członków rad nadzorczych oraz zarządów z 395 podmiotów gospodarczych, w których udziały posiada Skarb Państwa. Analiza wykazała, że 219 osób na tych stanowiskach ma powiązania z ugrupowaniami tworzącymi obecną koalicję rządzącą.

Z wyliczeń dziennikarzy wynika, że przeszło połowa z tej grupy to ludzie kojarzeni z nieistniejącą już Trzecią Drogą, a w szczególności z Polskim Stronnictwem Ludowym. Około 80 przypadków przypisano Koalicji Obywatelskiej, natomiast niespełna 20 osób powiązano bezpośrednio z formacją Lewicy. Należy przy tym podkreślić, że samo istnienie politycznych koneksji nie jest dowodem na złamanie przepisów przy rekrutacji ani na brak odpowiednich kompetencji zawodowych u zatrudnionych.

Publikacja dziennika wywołała kolejną falę sporów wewnątrz lewicowego obozu. Gdy Włodzimierz Czarzasty został poproszony o odniesienie się do uwag zgłaszanych przez działaczy Partii Razem, oświadczył, że Adrian Zandberg „zawodowo zajmuje się koryciarstwem”. Swoją ostrą opinię marszałek Sejmu argumentował tym, że współlider Razem chętnie przyjmuje poselską pensję, jednocześnie unikając brania na siebie ciężaru współrządzenia państwem. Sformułowanie to należy traktować wyłącznie jako element politycznej retoryki Czarzastego, a nie obiektywny fakt na temat pracy parlamentarnej Zandberga.

Czarzasty apeluje o przeprosiny na lewicy i wskazuje na Grzegorza Brauna

Pomimo użycia niezwykle mocnych argumentów, lider Nowej Lewicy nie wykluczył dalszych rozmów z przedstawicielami Partii Razem. Tłumaczył, że lewicowi liderzy muszą wygasić wewnętrzne konflikty, sprostować nieprawdziwe oskarżenia i dogadać się przed nadchodzącą kampanią. Mówiąc o wyborczym starciu w 2027 roku, marszałek Sejmu wymienił stojącego na czele Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna jako głównego oponenta politycznego, z którym zamierza podjąć walkę.

W ocenie Włodzimierza Czarzastego, obecna postawa prezentowana przez Partię Razem może pośrednio przynosić korzyści formacjom reprezentującym skrajną prawicę. Polityk posłużył się w tym kontekście dosadnym słowem „faszyści”, co stanowi jego subiektywną opinię polityczną, a nie kwalifikację prawną. Z wypowiedzi marszałka płynie wniosek, że konsolidację lewej strony sceny politycznej traktuje on jako jedyne narzędzie pozwalające zniwelować podziały przed kolejnym głosowaniem. Na ten moment trudno jednak ocenić, czy władze Partii Razem zgadzają się z taką diagnozą.

Joanna Senyszyn i jej ugrupowanie na wspólnej liście lewicy?

Wizja nakreślona przez marszałka Sejmu uwzględnia także udział Joanny Senyszyn, która po zakończeniu wyścigu prezydenckiego ogłosiła budowę własnego ruchu politycznego. Zarejestrowana przez nią inicjatywa funkcjonuje pod szyldem Nowa Fala Profesor Senyszyn. Zorganizowanie wspólnego komitetu wyborczego wymagałoby zatem wypracowania kompromisu pomiędzy trzema całkowicie niezależnymi od siebie podmiotami politycznymi. Taki krok wiąże się z koniecznością żmudnego ustalania nie tylko miejsc na listach, ale także spójnych założeń programowych i reguł koalicyjnych. Dotychczas ani sama Joanna Senyszyn, ani liderzy Partii Razem nie zasygnalizowali gotowości do przyjęcia oferty złożonej przez Czarzastego.

Kiedy Nowa Lewica podejmie decyzję o koalicji?

Władze Nowej Lewicy nie przesądziły jeszcze ostatecznie, w jakim kształcie ugrupowanie przystąpi do kolejnej walki o mandaty poselskie i senatorskie. Zgodnie z ustaleniami, które zapadły na październikowym zjeździe Rady Krajowej partii, oficjalne otwarcie rozmów na temat strategii wyborczej zaplanowano dopiero na luty 2027 roku.

Aż do tego momentu słowa wypowiedziane przez Włodzimierza Czarzastego należy odbierać jedynie jako sygnał gotowości do negocjacji. Deklaracja ta nie gwarantuje jeszcze ani zawarcia sojuszu z Partią Razem, ani zjednoczenia sił ze środowiskiem skupionym wokół Joanny Senyszyn. Dopiero nadchodzące miesiące dadzą odpowiedź na pytanie, czy politycy wymieniający dziś publiczne ciosy zdołają ostatecznie poprowadzić wspólną kampanię.

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