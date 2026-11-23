Trwa wizyta Karola Nawrockiego w Argentynie, gdzie we wtorek dojdzie do jego spotkania z prezydentem Javierem Mileiem.

Przed zaplanowanym na grudzień szczytem G20 w Miami polskie władze dążą do zacieśnienia relacji dwustronnych.

Obecna podróż to pierwsza od 31 lat wizyta polskiego prezydenta w Argentynie, a jej agenda obejmuje także rozmowy z lokalną Polonią.

W poniedziałek, 23 listopada, rozpoczęła się oficjalna wizyta Karola Nawrockiego w Argentynie. Z komunikatów Kancelarii Prezydenta RP wynika, że kluczowym elementem tej zagranicznej delegacji będzie wtorkowe spotkanie z prezydentem Javierem Mileiem. Rozmowy przywódców w Buenos Aires zaplanowano w wąskim gronie, a ich głównym tematem będzie kooperacja gospodarcza oraz bieżąca polityka międzynarodowa.

Wybór kierunku tej zagranicznej delegacji ma podłoże strategiczne. Argentyna jest bowiem stałym członkiem grupy G20, wokół której Polska prowadzi obecnie intensywne zabiegi dyplomatyczne. Ponieważ już w grudniu w Miami odbędzie się szczyt tego gremium, bezpośrednia rozmowa z Mileiem stanowi dla Warszawy szansę na zaprezentowanie własnych priorytetów przed zjazdem światowych liderów. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zaznaczył w swojej wypowiedzi, jak istotny jest ten kierunek dyplomatyczny. „Trzeba zabiegać o Argentynę. Polska ma tutaj swoje priorytety” — podkreślił minister.

Pierwsza wizyta polskiego prezydenta od czasów Lecha Wałęsy

Obecna delegacja ma także istotne znaczenie historyczne, ponieważ przez ponad trzy dekady żadna polska głowa państwa nie odwiedziła tego kraju. Ostatnim prezydentem RP w Argentynie był Lech Wałęsa, który złożył tam wizytę 31 lat temu, w 1995 roku. Głównym celem obecnego wyjazdu są więc nie tylko bieżące negocjacje z tamtejszym rządem, ale również odbudowa bezpośrednich relacji politycznych. Pobyt w Argentynie otwiera pięciodniową podróż Karola Nawrockiego po Ameryce Południowej, a kolejnym celem będzie Chile, gdzie również odbędą się spotkania polityczne i wydarzenia gospodarcze.

W tle szczyt G20 i współpraca gospodarcza

Jak wyjaśnia Marcin Przydacz, polska delegacja chce poruszyć podczas spotkań tematy związane z doświadczeniami transformacji ustrojowej oraz budową wolnego rynku. Rozmowy mają również dotyczyć odpowiedzialnego rozwoju państwa, a także skutecznych metod zwalczania korupcji.

Ważnym punktem prezydenckiej podróży pozostaje zacieśnianie relacji biznesowych. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta mają nadzieję, że dialog na najwyższym szczeblu ułatwi współpracę przedsiębiorcom z Polski, Argentyny i Chile. Dotychczas nie poinformowano jednak o podpisaniu żadnych konkretnych kontraktów czy porozumień. Rzeczywiste efekty gospodarcze tych dyplomatycznych zabiegów będzie można zatem ocenić dopiero po zakończeniu negocjacji i podsumowaniu ich wyników.

Nawrocki spotka się z Polonią. Związek Polaków świętuje stulecie

Plan pobytu Karola Nawrockiego w Buenos Aires obejmuje również wydarzenia z udziałem tamtejszej Polonii, która według szacunków przytoczonych przez Marcina Przydacza liczy minimum 200 tys. osób. Na poniedziałek zaplanowano uroczystość przekazania polskich flag i wręczenia odznaczeń państwowych, a także wizytę w Domu Polskim, gdzie mieści się świętujący w tym roku stulecie istnienia Związek Polaków w Argentynie.

Kolejnym etapem południowoamerykańskiej podróży prezydenta po opuszczeniu Argentyny będzie Chile. W tym kraju głowa państwa również przeprowadzi rozmowy z przedstawicielami władz oraz spotka się z miejscową Polonią. Dopiero najbliższe dni przyniosą odpowiedź na pytanie, jakie konkretne rezultaty da pierwsza od przeszło trzydziestu lat wizyta polskiego przywódcy w Buenos Aires.

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