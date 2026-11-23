• W jaki sposób przebiega proces zatwierdzania unijnych sankcji nakładanych na Federację Rosyjską?

• Kolejny zestaw obostrzeń ma na celu osłabienie rosyjskich źródeł finansowania wojny, zredukowanie relacji gospodarczych z Moskwą oraz zablokowanie możliwości omijania dotychczasowych restrykcji.

• Dlaczego Unia Europejska wprowadza sankcje wobec Rosji stopniowo?

Procedura przyjmowania sankcji UE wobec Rosji. Jak wygląda proces decyzyjny

Ostateczny głos w sprawie wdrożenia 22. pakietu sankcji przeciwko Federacji Rosyjskiej należy do Rady Unii Europejskiej. Działania te opierają się na przepisach zawartych w artykule 29 Traktatu o Unii Europejskiej.

W praktyce oznacza to, że propozycja przygotowana przez Komisję Europejską trafia najpierw do oceny poszczególnych krajów członkowskich. Szczegółową analizą dokumentu zajmują się właściwe grupy robocze funkcjonujące w ramach Rady UE. Na tym etapie mogą pojawiać się różnego rodzaju uwagi prowadzące do modyfikacji pierwotnego projektu. Ostateczne zatwierdzenie restrykcji wymaga pełnej jednomyślności wszystkich państw należących do wspólnoty.

Samo porozumienie na szczeblu politycznym nie jest jednak wystarczające, aby w pełni wdrożyć wszystkie obostrzenia natury finansowej oraz gospodarczej. Niezbędne staje się również wydanie odpowiedniego rozporządzenia Rady Unii Europejskiej, za którego przygotowanie odpowiadają wspólnie Komisja Europejska oraz wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Taki akt prawny nie wymaga już pełnej zgody wszystkich stolic, lecz jest przyjmowany większością kwalifikowaną. Co istotne, konkretne zapisy pakietu podlegają osobnym negocjacjom i państwa nie mają obowiązku akceptowania całej propozycji Komisji jako nierozerwalnej całości. Z dotychczasowej praktyki wynika, że wypracowanie kompromisu wokół nowego zestawu sankcji nałożonych na Rosję zajmuje zazwyczaj od kilku tygodni do około półtora miesiąca.

Na tym kończą się podstawowe założenia teoretyczne i prawne. Czas przyjrzeć się szczegółom najnowszych propozycji.

Ursula von der Leyen prezentuje 22. pakiet sankcji. Nowe ograniczenia dla Rosji

Szefowa Komisji Europejskiej zaznaczyła, że byli żołnierze rosyjskiej armii biorący udział w wojnie przeciwko Ukrainie (określeni w oficjalnym dokumencie jako „byli rosyjscy uczestnicy walk w Ukrainie”) otrzymają zakaz wjazdu na terytorium Unii Europejskiej. Powodem takiej decyzji jest fakt, że osoby te stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Starego Kontynentu. Zaostrzenie przepisów wizowych stanowi reakcję na coraz częstsze przypadki aktywności w Europie osób zwerbowanych przez rosyjskie służby specjalne, które dopuszczają się fizycznych ataków oraz aktów sabotażu.

Zaproponowany zestaw restrykcji ma za zadanie uderzyć w rosyjskie mechanizmy finansowania działań wojennych, zredukować powiązania handlowe z Moskwą oraz ukrócić proceder omijania dotychczasowych obostrzeń.

Urzędnicy z Brukseli dążą do wykluczenia kolejnych 60 rosyjskich banków z systemu SWIFT, który odpowiada za bezpieczną, międzynarodową wymianę informacji pomiędzy instytucjami finansowymi. Jednocześnie planowane jest dokręcenie śruby platformom kryptowalutowym, za pomocą których Moskwa obchodzi nałożone restrykcje. Aby skutecznie z tym walczyć, Komisja Europejska wnioskuje o utworzenie specjalnej Grupy Specjalnej ds. Sankcji Kryptowalutowych.

Kolejnym krokiem ma być wprowadzenie zakazu świadczenia usług przez unijne przedsiębiorstwa na rzecz rosyjskiego sektora energetycznego, co obejmuje również działania powiązane z wytwarzaniem i przesyłem prądu. Unijna czarna lista ma powiększyć się o ponad 70 następnych jednostek pływających należących do rosyjskiej floty cieni, które pod obcymi banderami przewożą tamtejszą ropę oraz produkty ropopochodne. Obostrzenia dotkną także tankowce posiadające rosyjskie ubezpieczenie.

Projekt nowych przepisów uderza ponadto w obszary kultury oraz sportu. Zakłada on zablokowanie startów rosyjskich zespołów i zawodników pod narodową flagą podczas imprez sportowych odbywających się w krajach Unii Europejskiej, jak również zakaz prezentowania oficjalnej symboliki państwowej Rosji. Dokument przewiduje także ukrócenie finansowania europejskich podmiotów kulturalnych i sportowych przez sponsorów z Rosji oraz nałożenie ograniczeń na obecność Rosjan w zarządach europejskich związków sportowych.

W puli nowych rozwiązań znalazł się też przepis zabraniający obywatelom krajów członkowskich Unii zasiadania we władzach firm funkcjonujących na terenie Federacji Rosyjskiej. Podsumowując te działania, Komisja Europejska zaprezentowała projekt 22. pakietu sankcyjnego, ale nie sprecyzowała dokładnej liczby nowych obostrzeń, które mają wejść w jego skład.

Historia unijnych sankcji wobec Rosji. Od początku inwazji do 21. pakietu

W przededniu pełnoskalowej inwazji, dokładnie 23 lutego 2022 r., Rada Unii Europejskiej zatwierdziła pakiet restrykcji będący bezpośrednią reakcją na uznanie przez Moskwę niepodległości samozwańczych republik w Ługańsku i Doniecku oraz wysłanie tam rosyjskich oddziałów wojskowych. Pełniący wówczas funkcję wysokiego przedstawiciela UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell określił te kroki Kremla jako „nielegalne i niedopuszczalne”. W oficjalnym oświadczeniu podkreślono stanowisko wspólnoty: „UE potwierdza swoje niezachwiane poparcie i zaangażowanie na rzecz niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach”. Tamte obostrzenia uderzyły w sumie w 555 osób fizycznych oraz 52 podmioty.

Na liście sankcyjnej znalazło się wszystkich 351 deputowanych zasiadających w rosyjskiej Dumie Państwowej, którzy 15 lutego poparli w głosowaniu wniosek dotyczący uznania niezależności separatystycznych regionów. Restrykcje objęły także 27 innych podmiotów i osób, wśród których znaleźli się wysocy rangą wojskowi, oligarchowie, reprezentanci władz, instytucje bankowe oraz ludzie odpowiadający za szerzenie dezinformacji.

Wprowadzone wówczas przepisy skutkowały zamrożeniem majątków, odcięciem od zasobów finansowych oraz zakazem przekraczania granic Unii Europejskiej. Zablokowano ponadto sprowadzanie towarów z terytoriów znajdujących się poza kontrolą władz w Kijowie, nałożono restrykcje inwestycyjne i handlowe w określonych branżach, zakazano eksportu wybranych technologii i dóbr, a także świadczenia usług turystycznych. Wdrożono też sektorowy zakaz finansowania rosyjskiego państwa, tamtejszego rządu oraz banku centralnego, co miało na celu odcięcie Moskwy od europejskich usług oraz rynków finansowych i kapitałowych.

W wydanym wówczas komunikacie Rada Unii Europejskiej zaznaczyła wyraźnie, że jest przygotowana na wdrożenie następnych, o wiele bardziej dotkliwych restrykcji.

Poprzedni, 21. zestaw obostrzeń został ogłoszony przez wspólnotę 23 lipca 2026 r. i uderzył w 170 podmiotów oraz 48 osób. Na czarną listę wpisano wówczas między innymi 41 kolejnych jednostek należących do tak zwanej floty cieni. Sankcje finansowe rozszerzono o 33 rosyjskie podmioty finansowe i kredytowe, a także cztery banki działające w krajach trzecich. Zakazano również przeprowadzania transakcji z 14 platformami kryptowalutowymi zarejestrowanymi na Białorusi, w Kirgistanie, Gruzji, Panamie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz na Wyspach Marshalla. Przygotowano wtedy także grunt prawny pod wdrożenie zakazu wizowego dla byłych oraz obecnych wojskowych z Sił Zbrojnych Rosji.

W oficjalnym komunikacie przytoczono słowa Kai Kallas, pełniącej funkcję wysokiej przedstawiciel UE ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz przewodniczącej Rady ds. Zagranicznych: „Z każdą rundą sankcji ograniczamy rosyjską gospodarkę i jej zdolność do przedłużania nielegalnej wojny. Nasz 21. pakiet obejmuje największą liczbę [wpisów na listę sankcyjną] od czterech lat (…)”.

Szczegółowe zestawienie chronologiczne wszystkich dotychczasowych sankcji Unii Europejskiej nałożonych na Rosję można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Rady UE.

Dlaczego Unia Europejska wprowadza sankcje wobec Rosji stopniowo

Analizując dotychczasowy przebieg unijnej polityki sankcyjnej, można dostrzec wyraźne zaostrzanie ich realnej oraz potencjalnej uciążliwości. Mogłoby się wydawać, że po wdrożeniu kilku pierwszych zestawów restrykcji, które nie skłoniły Kremla do zmiany kursu w sprawie wojny przeciwko Ukrainie, Bruksela powinna zdecydować się na jedno zmasowane uderzenie, zamiast działać w sposób określany przez opinię publiczną mianem „na raty”.

Taki krok wydawałby się najbardziej logiczny, jednak realiom politycznym często daleko do czystej logiki. Wspólnota musiała opracować aż tyle osobnych pakietów, ponieważ wypracowanie pełnej jednomyślności wśród wszystkich państw członkowskich jest zadaniem niezwykle trudnym, a bez takiego konsensusu projekty Komisji Europejskiej trafiają po prostu do szuflady.

Wśród krajów należących do Unii i aktywnie pomagających Ukrainie wciąż znajdują się państwa, których gospodarki są silnie uzależnione od dostaw rosyjskich surowców energetycznych. Problem ten nie ogranicza się wyłącznie do Węgier oraz Słowacji, które w ogromnym stopniu polegają na imporcie gazu ziemnego i ropy naftowej z Rosji (w przypadku Słowacji to 80 proc. ropy i 50 proc. gazu, natomiast na Węgrzech wskaźniki te wynoszą odpowiednio 90 oraz 74 proc.). Nawet w 2026 r., w oparciu o wieloletnie umowy, statki ze skroplonym gazem „made in Russia” zawijają do portów w Hiszpanii, Francji, Holandii czy Belgii. Jest to zaledwie jeden z dowodów potwierdzających starą zasadę, że wojna wojną, ale interesy rządzą się swoimi prawami.

W związku z tym, jeżeli w perspektywie najbliższych kilku miesięcy nie uda się wypracować chociażby zawieszenia broni w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, wprowadzenie 24. pakietu unijnych restrykcji będzie tylko kwestią czasu. Kolejny zestaw przepisów wcale nie musi oznaczać drastycznego zaostrzenia kursu, lecz może skupić się na uszczelnieniu już funkcjonujących zakazów, co było zresztą głównym założeniem wielu wcześniejszych decyzji Brukseli...