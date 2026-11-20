Podczas wizyty w Polskim Radiu 24 Włodzimierz Czarzasty negatywnie ocenił sprawę bursztynowego tronu przekazanego Donaldowi Trumpowi.

W opinii marszałka Sejmu taki podarunek jest zwykłym „obciachem”, a Karol Nawrocki dopuszcza się podlizywania amerykańskiemu przywódcy.

Polityk skomentował ponadto stosunki łączące Donalda Trumpa z Władimirem Putinem oraz incydent z rosyjskimi rakietami na terenie naszego kraju.

Stosunki łączące Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem spotkały się ze zdecydowaną krytyką ze strony Włodzimierza Czarzastego. Marszałek Sejmu gościł w piątek, 20 listopada, na antenie Polskiego Radia 24 w programie „24 pytania”, którego gospodarzem był Kamil Szewczyk. Głównymi wątkami wywiadu były kwestie bezpieczeństwa naszego kraju w obliczu rosyjskiego uderzenia, a także stosunek przywódcy USA do Władimira Putina. W finałowej części rozmowy poruszono natomiast kwestię urodzinowego podarunku od Karola Nawrockiego dla Donalda Trumpa w postaci bursztynowego tronu, co polityk skomentował bez ogródek.

Włodzimierz Czarzasty komentuje bursztynowy tron dla Donalda Trumpa

Gospodarz programu Kamil Szewczyk zapytał marszałka Sejmu o ten niecodzienny upominek i kulisy jego wręczenia. Włodzimierz Czarzasty zaczął swoją odpowiedź od krótkiej kpiny.

„Bursztynowy, a skromny” – skomentował Włodzimierz Czarzasty na antenie Polskiego Radia 24.

Rozmówca rozgłośni zaznaczył, że zupełnie nie trafia do niego gust stojący za takim prezentem, po czym skomentował upodobania obydwu głów państw.

„Panu Trumpowi i panu Nawrockiemu może tego typu rzeczy się podobają. Jeżeli lubią takie rzeczy mieć w domach i siedzieć w nich, spoglądając na siebie nawzajem, to trochę im współczuję, a na pewno nie zazdroszczę” – powiedział marszałek Sejmu.

Kiedy dziennikarz dociekał powodów utrzymywania informacji o podarunku w ścisłej tajemnicy, polityk odpowiedział bardzo dosadnie.

„To obciach. Po prostu to obciach” – stwierdził Włodzimierz Czarzasty.

Karol Nawrocki oskarżony o uległość wobec Donalda Trumpa. Mocne słowa marszałka Sejmu

Marszałek Sejmu nie poprzestał wyłącznie na krytyce samego podarunku. Włodzimierz Czarzasty wytknął Karolowi Nawrockiemu nadmierną uległość w relacjach z Donaldem Trumpem.

„To wywołuje uśmiech, powiem szczerze politowania, nad takim podlizywaniem się przez Nawrockiego w stosunku do Trumpa” – powiedział polityk w Polskim Radiu 24.

W ocenie Włodzimierza Czarzastego Karol Nawrocki wręcz „klęczy przed Trumpem”, co skłoniło marszałka do głębszej refleksji nad postawą polskiego prezydenta.

„To jest taki charakter typu »słucham się ważniejszych i poniżam mniej ważnych«” – stwierdził marszałek Sejmu.

Donald Trump nazwał Władimira Putina przyjacielem. Włodzimierz Czarzasty uderza w Karola Nawrockiego

We wcześniejszej fazie wywiadu marszałek Sejmu odniósł się do kwestii bezpieczeństwa Polski po upadku rosyjskich rakiet oraz drona na terytorium naszego państwa. Skomentował także wypowiedź przebywającego z wizytą w Chinach Donalda Trumpa, który określił Władimira Putina mianem swojego przyjaciela.

„My uważamy, że Putin jest po prostu mordercą i bandytą” – podkreślił Włodzimierz Czarzasty.

W tym kontekście marszałek Sejmu przypomniał o zażyłych stosunkach z amerykańskim przywódcą, które publicznie deklaruje Karol Nawrocki.

„Powiem szczerze, że nie chciałbym być w skórze pana prezydenta Nawrockiego, który mówi, że Trump jest jego przyjacielem” – powiedział Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z Polskim Radiem 24. „Jeżeli prawdziwe jest powiedzenie, że przyjaciel mojego przyjaciela jest moim przyjacielem, to wydaje mi się, że dzisiaj Nawrocki spokojnie nie będzie spał” – ocenił marszałek Sejmu.

Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że choć Stany Zjednoczone są dla Polski istotnym sojusznikiem, to nie należy bezrefleksyjnie akceptować każdego słowa wypowiedzianego przez prezydenta USA.

„Trzeba mieć dystans i trzeba wiedzieć, że przede wszystkim my musimy bronić swojego bezpieczeństwa” – dodał polityk.

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