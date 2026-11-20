• Kandydatura Szymona Hołowni na stanowisko polskiego ambasadora przy Stolicy Apostolskiej zyskała 16 listopada pozytywną opinię.

• W przypadku otrzymania nominacji polityk zamieszka i zacznie pracę w szesnastowiecznym rzymskim Palazzo Delfini przy Via dei Delfini 16, który od 1997 roku stanowi siedzibę polskiej placówki.

• Obiekt wyróżnia się reprezentacyjnymi, historycznymi pomieszczeniami z marmurowymi kominkami oraz drewnianymi stropami, a w przeszłości służył jako dom św. Ignacego Loyoli.

• Ostateczne powołanie Hołowni wymaga jeszcze złożenia podpisu przez prezydenta, jednak cała procedura stoi w miejscu ze względu na obecny konflikt polityczny.

Były marszałek Sejmu jest coraz bliżej wyjazdu na placówkę dyplomatyczną przy Stolicy Apostolskiej, ponieważ Konwent Służby Zagranicznej pozytywnie zaopiniował kandydaturę Szymona Hołowni. Mimo że ostateczne powołanie wymaga jeszcze kolejnych rozstrzygnięć, już teraz jest jasne, dokąd trafi polityk w razie pomyślnego zakończenia procedury. Przedstawicielstwo dyplomatyczne Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się w samym centrum Rzymu, w historycznym gmachu Palazzo Delfini. Ten pochodzący z XVI stulecia obiekt skrywa reprezentacyjne pomieszczenia, które na co dzień pozostają niedostępne dla zwykłych turystów, a udostępnione fotografie pokazują przyszłe miejsce pracy kandydata.

Polska ambasada w Rzymie. Tak wygląda zabytkowy Palazzo Delfini

Polska placówka dyplomatyczna mieści się w zabytkowej rzymskiej dzielnicy Sant'Angelo, dokładnie przy ulicy Via dei Delfini 16. Szesnastowieczny gmach Palazzo Delfini reprezentuje styl typowy dla architektury włoskiego odrodzenia, a o oficjalnym statusie obiektu przypominają już od progu wysoka brama, potężny portal z kamiennym obramowaniem oraz powiewająca polska flaga. Wewnątrz budynku wzrok przyciągają bogate detale, które dokładnie widać na udostępnionych zdjęciach. W pomieszczeniach znajdują się tradycyjne meble, kominek, drewniany strop oraz wielkie lustro oprawione w ozdobną, złoconą ramę. Wystrój uzupełniają barwy narodowe Polski i Watykanu, a także stół, na którym obok kwiatów wyłożono otwartą księgę pamiątkową.

Św. Ignacy Loyola i historia pałacu. Kto mieszkał w Palazzo Delfini?

Dzieje rzymskiej posiadłości zaczęły się na długo przed tym, jak wprowadzili się tam polscy dyplomaci. W miejscu obecnego Palazzo Delfini stał niegdyś budynek, który w latach 1538-1541 zamieszkiwał św. Ignacy Loyola wspólnie ze swoimi towarzyszami. To właśnie w tej lokalizacji miały miejsce kluczowe zdarzenia, które dały początek zakonowi jezuitów, czyli Towarzystwu Jezusowemu, o czym do dziś informuje zawieszona na murze tablica pamiątkowa. Sama ambasada Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej przeniosła się do tego pałacu w 1997 roku, gdyż wcześniej jej biura znajdowały się w innej części włoskiej stolicy.

Szymon Hołownia ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej? Decyzja należy do prezydenta

Kwestia wyjazdu Szymona Hołowni na zagraniczną misję wciąż pozostaje otwarta. Według doniesień dziennika „Rzeczpospolita” pierwszy krok został już wykonany, gdyż Konwent Służby Zagranicznej przychylnie ocenił tę kandydaturę, a aprobatę wyraził również minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Cały proces wymaga jednak oficjalnej nominacji z rąk prezydenta Karola Nawrockiego, a sprawa toczy się w cieniu otwartego konfliktu między rządem a Pałacem Prezydenckim o powoływanie szefów polskich ambasad. Jeżeli ostateczne decyzje okażą się korzystne dla byłego marszałka, zacznie on urzędowanie właśnie w murach zabytkowego Palazzo Delfini.

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