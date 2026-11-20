• W wywiadzie dla Plotka Paulina Smaszcz skomplementowała urodę Marty Nawrockiej.

• Zdaniem ekspertki pierwsza dama wiele by zyskała, podejmując współpracę z doradcami wizerunkowymi oraz trenerami wystąpień.

• Smaszcz podkreśla, że żona prezydenta musi wystrzegać się błędów swojej poprzedniczki.

• Zauważyła także, że Marta Nawrocka mogłaby stać się inspiracją dla innych kobiet, bazując na własnych doświadczeniach w roli żony i matki.

Znana z bezkompromisowych wypowiedzi na temat osób publicznych Paulina Smaszcz wzięła pod lupę kolejną postać. Dziennikarze portalu Plotek poprosili ją o komentarz dotyczący Marty Nawrockiej. Ekspertka od komunikacji i była prezenterka uważa, że pierwsza dama dysponuje ogromnym potencjałem. Według niej małżonka Karola Nawrockiego ma szansę na znacznie wyraźniejsze zaistnienie w mediach i życiu publicznym, co wymagałoby jednak wprowadzenia pewnych korekt.

Paulina Smaszcz komentuje wizerunek Marty Nawrockiej. Padły słowa o wyglądzie

Swoją analizę ekspertka zaczęła od pochwał skierowanych w stronę prezydentowej. Określiła Martę Nawrocką mianem atrakcyjnej kobiety, której przemyślany wizerunek znacznie ułatwiłby budowanie szerszej rozpoznawalności. Kwestia ta wykracza jednak daleko poza sam dobór garderoby czy prezencję.

Według Pauliny Smaszcz kluczową rolę odgrywają także odpowiedni sposób komunikacji, solidne przygotowanie do publicznych przemówień oraz gotowość do komentowania tematów ważnych społecznie.

„– Mnie się wydaje, że naprawdę pani prezydentowa jest bardzo atrakcyjną kobietą i gdyby tylko chciała zabrać głos, nie powtarzaj z błędów poprzedniej pani prezydentowej to i miałaby świetny zespół ekspertów który by ją nareszcie ubrał wykorzystał jej atuty jako kobiety ale również zespół ekspertów którzy jej doradzali świetnie w tym co mówi jak mówi trenowali z nią wystąpienia przemówienia wypowiedzi zadbaliby o jej pr to myślę że miałaby bardzo duże szansę się przebić tym bardziej że jest mamą jest żoną ma też coś do powiedzenia w tej kwestii i nie musiałaby się kompletnie pokazywać tylko od strony politycznej ale od również bycia inspiracją dla innych kobiet –” powiedziała Paulina Smaszcz w rozmowie z Plotkiem.

Paulina Smaszcz radzi Marcie Nawrockiej. Wspomniała o Agacie Dudzie

Komentując sytuację, Paulina Smaszcz nawiązała bezpośrednio do Agaty Kornhauser-Dudy, która wcześniej pełniła tę funkcję. Specjalistka od PR-u zasugerowała, aby obecna pierwsza dama wyciągnęła lekcję z działań poprzedniczki i z większą śmiałością wypowiadała się na forum publicznym.

W opinii byłej dziennikarki niezbędne byłoby wsparcie sztabu profesjonalistów, którzy zajęliby się zarówno stylizacjami Marty Nawrockiej, jak i treningiem jej wystąpień oraz relacjami z prasą. Takie działanie pozwoliłoby jej na ukształtowanie unikalnego stylu i lepszą komunikację z Polakami.

Marta Nawrocka jako inspiracja dla kobiet. Paulina Smaszcz widzi w niej potencjał

Ekspertka odniosła się także do prywatnej sfery życia prezydentowej. Zauważyła, że codzienne doświadczenia Marty Nawrockiej w roli żony i matki stanowią doskonałą bazę do budowania jej aktywności publicznej.

Zdaniem Smaszcz małżonka głowy państwa nie powinna zamykać się wyłącznie w ramach polityki i oficjalnego protokołu. Z powodzeniem mogłaby angażować się w dyskusje o problemach rodzin oraz kobiet, stając się dla wielu z nich prawdziwym wzorem.

Komentarz byłej prezenterki stanowił zatem nie tylko ocenę samej urody Marty Nawrockiej, ale przede wszystkim wskazówkę dotyczącą dalszego rozwoju jej publicznej działalności jako pierwszej damy.

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