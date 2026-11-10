Władysław Kosiniak-Kamysz po wizycie w Pentagonie. Chodzi o stałą obecność wojsk USA w Polsce

PAP
PAP
Laura Borowska
2026-11-10 18:56

Delegacja polskiego rządu przywozi z Waszyngtonu ważne ustalenia dotyczące bezpieczeństwa. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że Pentagon dał „zielone światło” w sprawie stałego stacjonowania wojsk USA nad Wisłą. Taki krok ma położyć podwaliny pod zupełnie nowy wymiar strategicznej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

Władysław Kosiniak-Kamysz przemawia na tle wozu bojowego. O stałych bazach wojsk USA w Polsce przeczytasz w Eska.
Autor: Art Service/Super Express

Stosunki między Warszawą a Waszyngtonem wkraczają w decydującą fazę. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z amerykańskim sekretarzem wojny Petem Hegsethem. Po rozmowach polski polityk poinformował o jednoznacznym stanowisku Pentagonu, który wyraził przychylność wobec planów utworzenia stałych baz wojsk USA na terytorium naszego kraju.

Szef resortu obrony z dużym optymizmem podsumował waszyngtońskie negocjacje, nazywając tę misję polskiej delegacji przełomową oraz „chyba najważniejszą”. Władysław Kosiniak-Kamysz zrelacjonował, że gdy zapytał o dalsze losy amerykańskich instalacji wojskowych w Polsce, Pete Hegseth zapewnił go, iż „wszystko idzie w dobrym kierunku”.

Podczas spotkania z dziennikarzami wicepremier wyjaśnił znaczenie tych słów. „To znaczy, jak to interpretujemy, że jest zielone światło ze strony Pentagonu dla stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce” – przekazał na briefingu szef MON.

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W amerykańskich rozmowach brali udział również wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka oraz Paweł Zalewski. Według oceny Władysława Kosiniaka-Kamysza, rezultaty tej wizyty na nowo określają międzynarodową rangę naszego państwa.

Minister obrony narodowej stanowczo ocenił obecny status Warszawy. „To jest moment, w którym mogę z pełną odpowiedzialnością zakomunikować, że Polska jest nie tylko modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ale stała się strategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych” – zaznaczył szef MON.

Mimo optymistycznych zapewnień ze strony amerykańskiego resortu obrony, kluczowe rozstrzygnięcia muszą jeszcze zapaść na najwyższym szczeblu politycznym. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że wiążące słowo w kwestii stałego stacjonowania żołnierzy ma Biały Dom. Finalnego werdyktu należy spodziewać się na początku grudnia.

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