Spis treści Władysław Kosiniak-Kamysz o nowej roli Polski w relacjach z USA

Stosunki między Warszawą a Waszyngtonem wkraczają w decydującą fazę. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z amerykańskim sekretarzem wojny Petem Hegsethem. Po rozmowach polski polityk poinformował o jednoznacznym stanowisku Pentagonu, który wyraził przychylność wobec planów utworzenia stałych baz wojsk USA na terytorium naszego kraju.

Szef resortu obrony z dużym optymizmem podsumował waszyngtońskie negocjacje, nazywając tę misję polskiej delegacji przełomową oraz „chyba najważniejszą”. Władysław Kosiniak-Kamysz zrelacjonował, że gdy zapytał o dalsze losy amerykańskich instalacji wojskowych w Polsce, Pete Hegseth zapewnił go, iż „wszystko idzie w dobrym kierunku”.

Podczas spotkania z dziennikarzami wicepremier wyjaśnił znaczenie tych słów. „To znaczy, jak to interpretujemy, że jest zielone światło ze strony Pentagonu dla stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce” – przekazał na briefingu szef MON.

Władysław Kosiniak-Kamysz o nowej roli Polski w relacjach z USA

W amerykańskich rozmowach brali udział również wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka oraz Paweł Zalewski. Według oceny Władysława Kosiniaka-Kamysza, rezultaty tej wizyty na nowo określają międzynarodową rangę naszego państwa.

Minister obrony narodowej stanowczo ocenił obecny status Warszawy. „To jest moment, w którym mogę z pełną odpowiedzialnością zakomunikować, że Polska jest nie tylko modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ale stała się strategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych” – zaznaczył szef MON.

Mimo optymistycznych zapewnień ze strony amerykańskiego resortu obrony, kluczowe rozstrzygnięcia muszą jeszcze zapaść na najwyższym szczeblu politycznym. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że wiążące słowo w kwestii stałego stacjonowania żołnierzy ma Biały Dom. Finalnego werdyktu należy spodziewać się na początku grudnia.