Michał Kołodziejczak a śledztwo prokuratury. W tle środki odurzające

Warszawska Prokuratura Okręgowa zainicjowała postępowanie 27 października. Rzecznik tej instytucji, prok. Piotr Antoni Skiba, przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że śledczy badają podejrzenie udzielania bliżej nieokreślonych środków odurzających dwóm osobom, do czego miało dochodzić w różnych odstępach czasu.

Polskie prawo przewiduje za takie przestępstwo od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Obecny etap postępowania nie oznacza jednak postawienia zarzutów żadnej konkretnej osobie, ponieważ śledczy skupiają się teraz na weryfikacji doniesień i zbieraniu dowodów.

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Temat wywołał ogromne poruszenie na początku października za sprawą publikacji Kanału Zero. W wyemitowanym wówczas materiale dawne współpracownice Michała Kołodziejczaka relacjonowały jego rzekome zachowania o charakterze przemocowym i agresywnym. Kobiety twierdziły ponadto, że polityk namawiał je do zażycia substancji określanej przez niego jako kokaina.

Parlamentarzysta stanowczo zaprzecza tym doniesieniom i traktuje je jako bezpodstawne pomówienia. Zaledwie kilka dni po emisji programu udał się do łódzkiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie złożył oficjalne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na jego szkodę. W konsekwencji medialnych publikacji Michał Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

Kanał Zero odmawia wydania nagrań w sprawie Michała Kołodziejczaka

Prokuratorzy podjęli próbę skontaktowania się z osobami, które w rozmowie z dziennikarzami opisywały domniemane nadużycia. W tym celu wystąpili do redakcji Kanału Zero z wnioskiem o udostępnienie danych adresowych pokrzywdzonych oraz oryginalnych plików z nagraniami wykorzystanymi w audycji. Przedstawiciele medium odrzucili jednak żądania śledczych, zasłaniając się tajemnicą dziennikarską i brakiem odpowiedniej zgody ze strony swoich rozmówców.

W tej sytuacji, jak wyjaśnił prok. Skiba, organy ścigania szukają alternatywnych metod na zidentyfikowanie tych osób. Prokuratura zwróciła się już do rozmaitych podmiotów, w tym również do ministerstwa, z prośbą o przekazanie dokumentacji pracowniczej wszystkich osób zatrudnionych przy obsłudze posła.

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Rzecznik warszawskiej prokuratury poinformował także, że przedstawiciele Kanału Zero przyprowadzili na przesłuchanie kobietę, która złożyła zeznania w charakterze świadka oraz osoby pokrzywdzonej. Prokurator doprecyzował jednak, że nie jest to żadna z bohaterek głośnego materiału wideo, ani osoba posiadająca nagrania wyemitowane w programie, lecz kolejna kobieta, która nawiązała kontakt z redakcją.

Prowadzący sprawę wciąż biorą pod uwagę formalne kroki dotyczące samej tajemnicy dziennikarskiej. Gdyby inne metody ustalenia tożsamości rozmówców zawiodły, śledczy mogą złożyć w sądzie wniosek o jej uchylenie. Prok. Skiba przyznał jednocześnie, że zgromadzony do tej pory materiał dowodowy daje niewielkie szanse na pozytywne rozpatrzenie takiego wniosku przez sąd.

Śledztwo w tej sprawie wciąż się toczy. Podczas gdy Michał Kołodziejczak konsekwentnie odrzuca wszelkie oskarżenia, ostateczną odpowiedź na pytanie, czy doszło do złamania prawa, przyniosą dopiero ustalenia prokuratury oraz ewentualny wyrok sądu.