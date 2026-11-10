Niemcy kupują producenta czołgów Leopard. Państwo zapłaci 6,6 mld euro za udziały w KNDS

Interwencja państwa stała się konieczna, ponieważ niemieckie rodziny Braunbehrens i Bode, kontrolujące swoje udziały w KNDS za pośrednictwem spółki Wegmann Holding, od dawna zamierzały pozbyć się posiadanego pakietu akcji. Początkowo zakładano wejście przedsiębiorstwa na giełdę, ale we wrześniu plany te porzucono z uwagi na słabe wyceny sektora zbrojeniowego. Wartość koncernu KNDS, szacowana jeszcze na początku roku na 20 miliardów euro, ostatecznie nie zachęciła potencjalnych inwestorów nawet po obniżeniu jej do poziomu 12,5 miliarda euro.

Po nieudanym debiucie giełdowym dotychczasowi udziałowcy zaczęli szukać innych nabywców, biorąc pod uwagę również podmioty zagraniczne, w tym czeską grupę CSG. Władze federalne uznały jednak taki obrót spraw za „poważne zagrożenie dla niemieckich interesów bezpieczeństwa”, szczególnie w niezwykle istotnym sektorze technologii wozów opancerzonych. Chcąc uniknąć utraty wpływu na tak ważny podmiot, rząd w Berlinie rozpoczął rozmowy, które doprowadziły do zawarcia porozumienia. Podpisanie umowy zakupu zaplanowano na listopad, natomiast ostateczna finalizacja transakcji ma nastąpić w grudniu.

Ochrona technologii czołgów Leopard i równe udziały Niemiec oraz Francji

Głównym powodem państwowego przejęcia była konieczność zabezpieczenia własności intelektualnej niemieckiego sprzętu, w tym czołgów Leopard oraz transporterów Boxer. Władze w Berlinie obawiały się, że oddanie akcji w ręce zagranicznego kapitału pozbawiłoby państwo kontroli nad dalszym rozwojem i przyszłością tych kluczowych technologii. Nie mniej istotnym czynnikiem była wola zachowania równowagi sił w relacjach z Francją, do której należy drugie 50% udziałów w spółce. Za sprawą tego zakupu Niemcy zyskały identyczne wpływy jak Paryż, co ma fundamentalne znaczenie dla realizacji wspólnych przedsięwzięć w przyszłości, takich jak chociażby projekt czołgu nowej generacji MGCS.

Kulisy zakupu udziałów w KNDS. Kontrowersje wokół kwoty 6,6 mld euro

Wśród parlamentarzystów pewne kontrowersje wzbudza ostateczny koszt transakcji, który zamknął się w kwocie 6,6 miliarda euro. Sumę tę wyliczono na podstawie wyceny koncernu KNDS sprzed niedoszłego debiutu giełdowego, opiewającej na 11,2 miliarda euro. Do przypadającej na połowę udziałów kwoty 5,6 miliarda euro niemiecki rząd zdecydował się dopłacić okrągły miliard euro w formie premii. Oficjalne tłumaczenie wskazuje, że jest to rekompensata za część prognozowanego zysku z obecnego roku obrotowego, która w normalnych warunkach proporcjonalnie zasiliłaby jeszcze konta rodzin sprzedających akcje.

Pomimo tych wyjaśnień część deputowanych stoi na stanowisku, że rodziny Bode i Braunbehrens ubiły znakomity interes, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę ostatnie spadki notowań innych przedsiębiorstw z branży obronnej, takich jak Rheinmetall. Należy jednak przypomnieć, że jeszcze latem rząd federalny zabezpieczał aż 7,2 miliarda euro na przejęcie mniejszego, bo zaledwie czterdziestoprocentowego pakietu akcji, co dowodzi, że finalny wydatek na zakup połowy udziałów okazał się stosunkowo bardziej korzystny.

Opóźnienia w zamówieniach dla KNDS. Niepewna przyszłość programu „Arminius”

Obecność państwa w akcjonariacie KNDS zamyka dotychczasowe problemy właścicielskie, ale jednocześnie otwiera pole do zupełnie nowych wyzwań. Zbrojeniowy gigant musi obecnie mierzyć się z niepewnością wokół najważniejszych kontraktów oraz obawami przed zbyt dużym wpływem polityków na bieżące funkcjonowanie firmy.

W ostatnim czasie doszło do opóźnienia potencjalnie największego kontraktu dla KNDS, który zakłada dostarczenie 1800 kołowych transporterów opancerzonych Boxer w ramach programu „Arminius”. Powodem tego przestoju są różnice zdań w kwestii ostatecznej ceny oraz zakresu świadczonych usług. Osiągnięcie kompromisu w tej sprawie będzie możliwe najwcześniej w przyszłym roku i wymaga ustępstw ze strony sektora przemysłowego. Brak konkretnych decyzji wokół tego ogromnego zamówienia zmusił już władze KNDS do wstrzymania planów zakupu zakładów Mercedesa w Ludwigsfelde, które miały brać udział w procesie produkcyjnym.

Nacjonalizacja koncernu KNDS. Rząd Niemiec planuje w przyszłości sprzedać część akcji

Zarząd samego koncernu KNDS, wliczając w to stojącego na czele rady nadzorczej Toma Endersa, otwarcie przyznawał, że wolał wprowadzenie spółki na giełdę niż przejęcie jej przez państwo. W firmie panują obawy, że nadmierne upolitycznienie oraz ewentualne tarcia pomiędzy Berlinem a Paryżem mogą skomplikować proces scalania niemieckiego i francuskiego oddziału przedsiębiorstwa, a także opóźnić podejmowanie kluczowych decyzji. Jako przestrogę wskazuje się tutaj chociażby problematyczny program budowy myśliwca nowej generacji FCAS.

Interesujący jest fakt, że niemieckie władze wcale nie planują zachować tak dużego pakietu akcji na zawsze. Z oficjalnych dokumentów wynika, że rząd zamierza w porozumieniu ze stroną francuską stopniowo zredukować swoje udziały o 10%. Ewentualny zysk państwa z przyszłego zbycia tych walorów będzie jednak bezpośrednio uzależniony od wyników finansowych zbrojeniowego giganta oraz jego skuteczności w zdobywaniu następnych, wysoce opłacalnych zamówień wojskowych.