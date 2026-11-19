Spotkanie Kosiniak-Kamysz i Pistorius w Warszawie. Plany współpracy z USA

W czwartek stolica Polski była miejscem rozmów ministrów obrony Polski i Niemiec. Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Boris Pistorius omówili kwestie obronności Europy, kooperacji militarnej, a także stosunków łączących oba państwa ze Stanami Zjednoczonymi.

Polski minister obrony narodowej zaznaczył, że zarówno Warszawa, jak i Berlin dążą do zacieśniania relacji transatlantyckich. Wskazał przy tym na niedawne rozmowy polskiej strony z reprezentantami administracji USA, wśród których znaleźli się sekretarz obrony Pete Hegseth oraz jego zastępca Elbridge Colby.

„Dla Stanów Zjednoczonych Polska i Niemcy to partnerzy, których wskazują w Europie za kluczowych” – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Polska i Niemcy w nowej strategii NATO 3.0. Kosiniak-Kamysz o bezpieczeństwie Bałtyku

Zgodnie z zapowiedziami wicepremiera, oba kraje czekają istotne zadania w ramach nowej strategii NATO 3.0. Plany zakładają większy wkład Polski i Niemiec w obronność kontynentu, co ma przełożyć się na nakłady finansowe na armię oraz organizację wspólnych manewrów.

„Polska i Niemcy będą brały wspólną większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy. Będziemy inwestować, będziemy wspólnie trenować. Wspólnie odpowiadamy za bezpieczeństwo Bałtyku” – podkreślił szef MON.

Szef polskiego resortu obrony wyraził opinię, że stosunki polsko-niemieckie osiągnęły najlepszy poziom w historii, co dotyczy również obszarów wykraczających poza wojskowość. Dodał, że na styczeń zaplanowano w Warszawie konsultacje międzyrządowe.

Kultowe polskie piosenki lat 90. - kto je wykonywał? Pytanie 1 z 12 Kto wykonywał przebój "Orła cień"? Hey Varius Manx Wilki Następne pytanie

Boris Pistorius o Tarczy Wschód i ochronie lotniska w Jasionce przez niemieckie wojsko

Szef niemieckiego resortu obrony wskazał na wymierne dowody dotychczasowego współdziałania obu armii. Boris Pistorius wyliczył w tym kontekście wspólne manewry, zaangażowanie sił niemieckich w tworzenie Tarczy Wschód, a także zabezpieczanie nieba nad podrzeszowskim portem lotniczym w Jasionce.

Polityk z Berlina nawiązał również do skomplikowanych kart ze wspólnej przeszłości Polski i Niemiec, akcentując jednocześnie wagę dzisiejszego sojuszu.

„Wszystko to potwierdza, że bierzemy wspólnie odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO” – zaznaczył Pistorius.

Warszawskie rozmowy stanowią dowód na chęć dalszego pogłębiania relacji militarnych między Polską a Niemcami. Państwa te deklarują zjednoczenie wysiłków w celu ochrony regionu, w czym niezmiennie kluczową rolę ma odgrywać porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi.