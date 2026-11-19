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Spotkanie Kosiniak-Kamysz i Pistorius w Warszawie. Plany współpracy z USA
W czwartek stolica Polski była miejscem rozmów ministrów obrony Polski i Niemiec. Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Boris Pistorius omówili kwestie obronności Europy, kooperacji militarnej, a także stosunków łączących oba państwa ze Stanami Zjednoczonymi.
Polski minister obrony narodowej zaznaczył, że zarówno Warszawa, jak i Berlin dążą do zacieśniania relacji transatlantyckich. Wskazał przy tym na niedawne rozmowy polskiej strony z reprezentantami administracji USA, wśród których znaleźli się sekretarz obrony Pete Hegseth oraz jego zastępca Elbridge Colby.
„Dla Stanów Zjednoczonych Polska i Niemcy to partnerzy, których wskazują w Europie za kluczowych” – powiedział Kosiniak-Kamysz.
Polska i Niemcy w nowej strategii NATO 3.0. Kosiniak-Kamysz o bezpieczeństwie Bałtyku
Zgodnie z zapowiedziami wicepremiera, oba kraje czekają istotne zadania w ramach nowej strategii NATO 3.0. Plany zakładają większy wkład Polski i Niemiec w obronność kontynentu, co ma przełożyć się na nakłady finansowe na armię oraz organizację wspólnych manewrów.
„Polska i Niemcy będą brały wspólną większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy. Będziemy inwestować, będziemy wspólnie trenować. Wspólnie odpowiadamy za bezpieczeństwo Bałtyku” – podkreślił szef MON.
Szef polskiego resortu obrony wyraził opinię, że stosunki polsko-niemieckie osiągnęły najlepszy poziom w historii, co dotyczy również obszarów wykraczających poza wojskowość. Dodał, że na styczeń zaplanowano w Warszawie konsultacje międzyrządowe.
Boris Pistorius o Tarczy Wschód i ochronie lotniska w Jasionce przez niemieckie wojsko
Szef niemieckiego resortu obrony wskazał na wymierne dowody dotychczasowego współdziałania obu armii. Boris Pistorius wyliczył w tym kontekście wspólne manewry, zaangażowanie sił niemieckich w tworzenie Tarczy Wschód, a także zabezpieczanie nieba nad podrzeszowskim portem lotniczym w Jasionce.
Polityk z Berlina nawiązał również do skomplikowanych kart ze wspólnej przeszłości Polski i Niemiec, akcentując jednocześnie wagę dzisiejszego sojuszu.
„Wszystko to potwierdza, że bierzemy wspólnie odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO” – zaznaczył Pistorius.
Warszawskie rozmowy stanowią dowód na chęć dalszego pogłębiania relacji militarnych między Polską a Niemcami. Państwa te deklarują zjednoczenie wysiłków w celu ochrony regionu, w czym niezmiennie kluczową rolę ma odgrywać porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi.