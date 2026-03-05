Andrzej Duda przyłapany w Krakowie. Musieli się przyczaić, by pstryknąć mu zdjęcia!

Nowe wyzwania Andrzeja Dudy

Po zakończeniu kadencji Andrzej Duda związał się z rynkiem fintech, zasiadając w radzie nadzorczej spółki ZEN.com. Niestety, ten etap kariery zbiegł się z poważnymi kłopotami przedsiębiorstwa. W październiku 2025 roku były prezydent dołączył do litewskiej firmy planującej ekspansję na Bliski Wschód i do Azji, by wspierać ją w relacjach międzynarodowych. Zaledwie kilka tygodni później na podmiot spadła surowa kara. Bank Litwy nałożył na fintech grzywnę w wysokości 1,8 mln euro za naruszenie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kontrolerzy wytknęli błędy w ocenie ryzyka i procedurach wewnętrznych, nakazując natychmiastową naprawę uchybień.

Agata Kornhauser-Duda i nowa spółka męża

To nie koniec aktywności zawodowej byłej pary prezydenckiej. Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą (54 l.) zarejestrowali spółkę Andrzej Duda PAAD, a polityk kieruje też organizacją Fundacja Central European 3Seas Institute — Andrzej Duda Foundation. Niedawno były prezydent urządził swoje własne biuro na krakowskim Starym Mieście. Ostatnio widziano go tam w południe, gdy w towarzystwie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa dziarskim krokiem zmierzał do pracy w nowym lokalu. Zdjęcia zobaczycie niżej!

