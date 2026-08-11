Wiktoria Ptak została Miss Polski 2026. Jacek Sasin reaguje: "Podlasianki są najpiękniejsze"

Wiktoria Ptak urodziła się na Podlasiu i to właśnie w Supraślu spędziła pierwsze lata życia. Następnie jej rodzina podjęła decyzję o emigracji do USA, gdzie zamieszkali na Florydzie.

W dorosłym życiu szybko zaczęła realizować swoje cele. Wykazywała się ogromną pracowitością, angażując się jednocześnie w działalność społeczną. Pracowała jako Guardian ad Litem, co oznaczało, że reprezentowała przed sądem dzieci odebrane biologicznym rodzicom, walcząc o ich interesy w skomplikowanym systemie prawnym.

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Po 15 latach pobytu za oceanem Wiktoria Ptak podjęła decyzję o powrocie do ojczyzny, aby kontynuować edukację. Obecnie studiuje na czwartym roku medycyny na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, który cieszy się renomą dzięki wysokim standardom kształcenia przyszłych lekarzy.

Koszty swojej edukacji pokrywa samodzielnie. W okresie letnim wyjeżdża do USA, gdzie pracuje po 12 godzin dziennie na farmie oraz w klinice dermatologicznej. Miss Polski 2026 może pochwalić się również udziałem w badaniach naukowych, które dotyczyły mechanizmów bólu i zdrowia kobiet.

Została uhonorowana tytułem „Najlepszy student polonijny w Polsce 2026” wraz z nagrodą „Pomaga z pasją”. W przyszłości chciałaby otworzyć mobilną klinikę, by móc nieść pomoc medyczną mieszkańcom niewielkich miejscowości.

Jacek Sasin reaguje na sukces Wiktorii Ptak z Supraśla

Triumf 28-latki nie umknął uwadze polityka Prawa i Sprawiedliwości. Jacek Sasin, który reprezentuje w Sejmie ten region, nie krył swojego zachwytu nad nową Miss Polski. W ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych polityk startował jako lider listy PiS w okręgu podlaskim, zdobywając 59 490 głosów, co zapewniło mu kolejną kadencję w ławach poselskich.

– Podlasianki są najpiękniejsze! Wiktoria Ptak z Supraśla została Miss Polski 2026! Ogromne gratulacje, Pani Wiktorio! To wielka radość i duma, że najpiękniejsza Polka pochodzi właśnie z Podlasia. Supraśl i całe województwo mają dziś powód do świętowania. Trzymam kciuki za kolejne sukcesy! – napisał Jacek Sasin na swoim profilu na Facebooku.