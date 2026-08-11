Donald Tusk na planie "Rancza". Internauci są oburzeni. Reżyser serialu zabrał głos

Donald Tusk odwiedził plan serialu "Ranczo"

Udostępnione przez szefa rządu w mediach społecznościowych wideo wywołało ogromne poruszenie. Donald Tusk odwiedził bowiem ekipę pracującą nad nowymi odcinkami kultowego "Rancza". W materiale wideo szef rządu zapowiada, że chce sprawdzić, co słychać u prezydenta. Po chwili internauci widzą Cezarego Żaka w pełnej charakteryzacji na Pawła Kozioła, który, jak pamiętamy z poprzednich sezonów, awansował ze stanowiska wójta na prezydenta.

Spotkanie z Koziołem i Czerepachem

Na nagraniu uwieczniono moment, w którym premier zaprasza serialowego Pawła Kozioła do samochodu, żartując, by odwieziono go jak najdalej. W kuluarach szef rządu rozmawiał także z Arturem Barcisiem, wcielającym się w rolę Arkadiusza Czerepacha, oraz z samym Cezarym Żakiem.

Wilk syty i Wilkowyje City. pic.twitter.com/fsnax1No4g— Donald Tusk (@donaldtusk) August 10, 2026

Politycy i internauci komentują wizytę Tuska

Film w błyskawicznym tempie rozszedł się po sieci, generując skrajne reakcje, zarówno wśród zwykłych użytkowników, jak i polityków.

- To już wyższa szkoła robienia ze swoich wyborców i całego społeczeństwa baranów! Od rana media informują o kolejnym gigantycznym skandalu, w którym Koalicja Obywatelska wyprowadza fundusze przeznaczone dla powodzian, a Pan Premier w najlepsze baluje sobie na planie „Rancza” i chce być super-zabawny oraz na siłę młodzieżowy. Polacy tracą dorobek życia, a Pan kręci PR-owe fikołki! Panie Donaldzie Tusk, proszę o trochę – naprawdę tylko trochę – godności. I choćby odrobinę samokrytyki. Czas zająć się rządem i rozliczeniem złodziejstwa, a nie udawaniem celebryty! -

Doradca prezydenta RP, Łukasz Rzepecki, nie krył oburzenia postawą premiera w obliczu doniesień o rzekomych nieprawidłowościach przy rozdziale środków dla powodzian. Podobnego zdania był Sławomir Mentzen.

- Polska Partia Okradania Powodzian -

Z kolei inny użytkownik ironicznie porównał metody zarządzania krajem przez obecną ekipę rządzącą do realiów znanych z wilkowyjskiego uniwersum.

- Tak, wasz sposób zarządzania państwem, można porównać do tego z serialu "Ranczo" -

Nie zabrakło jednak głosów pochwalających dystans premiera do siebie.

- Mistrz👏🔥 Pan Premier jak zwykle z humorem i w świetnej formie🙌 - Tego się nie spodziewałam 😂😂😂genialne - Można piastować jedno z najwyższych stanowisk państwowych i nie mieć kija - wiadomo gdzie? Można! ❤️ - Wspaniałe poczucie humoru 😄👌 -

Reżyser "Rancza" apeluje do widzów

Ostatecznie do całej sytuacji postanowił odnieść się twórca serialu, Wojciech Adamczyk, publikując wpis na Facebooku.

- Szanowni fani serialu „Ranczo”! Przestańcie, proszę, myśleć w kategoriach sympatii politycznych o dziele sztuki filmowej. Kroś zna taki przypadek z historii polskiego serialu, że urzędujący premier Rzeczypospolitej odwiedził plan zdjęciowy? Powinniście być chyba dumni z twórców wilkowyjskiej opowieści, z popularności serialu, bo taka wizyta to prestiżowe wydarzenie! Przemyślcie to, proszę. Pozdrawiam Was! -

Risercz 10.08.2026