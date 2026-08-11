Dorota Gawryluk zabrała głos po debacie u Nawrockiego. Dziennikarka w końcu odpowiedziała

Debata na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Wśród gości Ziemkiewicz i Stanowski

Szóstego sierpnia, w dniu pierwszej rocznicy objęcia urzędu przez Karola Nawrockiego, na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zorganizowano wyjątkowe wydarzenie. Spotkanie zainaugurowano debatą publicystów, w której uczestniczyli znani komentatorzy. Wśród dyskutantów znaleźli się m.in. Rafał Ziemkiewicz oraz Krzysztof Stanowski, który w 2026 roku startował w wyborach prezydenckich. W rozmowie wziął udział również prof. Andrzej Nowak, pełniący funkcję społecznego doradcy prezydenta, autor niedawno wydanej książki w formie wywiadu z Karolem Nawrockim.

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Dorota Gawryluk w ogniu krytyki po debacie u Nawrockiego

W roli moderatorki dyskusji wystąpiła Dorota Gawryluk, dziennikarka od lat współpracująca z telewizją Polsat. Jej obecność w tym charakterze była dla wielu sporym zaskoczeniem, co błyskawicznie przełożyło się na lawinę komentarzy w przestrzeni publicznej. Wobec narastającej krytyki, dziennikarka zdecydowała się zabrać głos i w spokojny sposób skomentować zamieszanie wokół swojego udziału w rocznicowych obchodach.

- Po urlopie w samo centrum Wydarzeń, najpierw piękna ramówka Polsatu, prezentacja jesiennych hitów, potem debata przed Pałacem Prezydenckim. Jestem fanką debat, to sól demokracji. Ta była o rocznicy prezydenta Karola Nawrockiego. To widzowie i wyborcy oceniają ten rok. A debata mam nadzieję, pomogła wyrobić sobie w tej sprawie zdanie. Przy okazji wzruszyłam się widokiem dzieci w góralskich strojach! Ze skrzypcami. Przypomniało mi się moje dzieciństwo spod Limanowej!

Dziennikarka Polsatu: "Zaprosiła mnie głowa państwa"

Dorota Gawryluk odniosła się do sytuacji również w rozmowie z portalem Wirtualne Media. Jak zaznaczyła, wymiana poglądów nie istnieje bez organizowania debat. Dziennikarka podkreśliła, że została zaproszona przez głowę państwa, a każdy ma prawo do własnej oceny tej sytuacji. Przypomniała, że w swojej karierze prowadziła dyskusje z przedstawicielami różnych stron sceny politycznej. Dodała również, że z chęcią przyjmie zaproszenie do prowadzenia debaty od premiera Donalda Tuska czy marszałka Włodzimierza Czarzastego. Przypomnijmy, że Karol Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym 6 sierpnia 2025 roku, oficjalnie rozpoczynając swoją prezydenturę.