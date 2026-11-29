Niemieckie władze przeznaczą przeszło 4 miliardy euro na rozbudowę krajowej obrony przeciwlotniczej, obejmującą zakup setek rakiet do systemu Patriot i zaplecza logistycznego.

Pakiet z pulą 2,42 miliarda euro na minimum 480 pocisków GEM-T stanowi odpowiedź na rosyjskie zagrożenie i pozwoli uzupełnić zasoby uszczuplone po przekazaniu wsparcia Ukrainie.

Rakiety powstaną w niemieckich zakładach MBDA w Schrobenhausen, natomiast przekazanie głównych partii zamówienia przewidziano na lata 2030–2033.

Z dokumentów resortów obrony oraz finansów, które przytacza agencja Reuters, wynika, że rząd w Berlinie zamierza wydać ponad cztery miliardy euro na rozbudowę potencjału sił zbrojnych. Zdecydowana większość tej sumy, bo około 2,42 miliarda euro na pociski kierowane GEM-T (Guidance Enhanced Missile - Tactical), pokryje zakup samych rakiet. Pozostałe niemal dwa miliardy euro pochłonie niezbędny sprzęt towarzyszący, w tym pojazdy transportowe oraz unowocześnione centra kierowania ogniem.

Całkowita liczba kupowanych rakiet pozostaje objęta tajemnicą, jednak kontrakt podstawowy zakłada zamówienie co najmniej 480 sztuk. Przedsięwzięcie wpisuje się w szerszy program unowocześniania Bundeswehry, na który w 2025 roku komisja budżetowa Bundestagu zatwierdziła w sumie około 50 miliardów euro. Jeszcze w bieżącym roku, po spodziewanym w grudniu formalnym zatwierdzeniu projektu przez komisję budżetową, strona niemiecka ma wpłacić zaliczkę na pociski wynoszącą około 568 milionów euro.

Produkcja pocisków GEM-T w Niemczech. Kiedy Bundeswehra otrzyma zamówienia?

Przekazanie najważniejszych elementów kontraktu, czyli rakiet kierowanych GEM-T, zaplanowano na lata 2030–2033, a powodzenie tak skomplikowanego przedsięwzięcia zależy od terminowego napływu podzespołów, między innymi ze Stanów Zjednoczonych. Głównym wykonawcą zlecenia została spółka joint venture Comlog GmbH. Udziały w tym podmiocie należą po 50 procent do niemieckiego oddziału koncernu MBDA – tworzonego przez firmy Airbus, BAE Systems i Leonardo – oraz do amerykańskiego giganta zbrojeniowego Raytheon, wchodzącego w skład korporacji RTX.

Proces wytwarzania i montażu rakiet zrealizuje bawarski zakład MBDA w Schrobenhausen, co ma duże znaczenie dla rodzimego sektora zbrojeniowego, natomiast silniki rakietowe na paliwo stałe zapewni przedsiębiorstwo Bayern-Chemie z Aschau am Inn. Otwarcie linii produkcyjnej pocisków GEM-T na terenie Niemiec to pierwsza taka inicjatywa poza granicami Stanów Zjednoczonych, istotna dla rozbudowy europejskiego potencjału wytwórczego. Wyposażony w głowicę odłamkową pocisk GEM-T zwalcza cele na dystansie operacyjnym do 160 kilometrów i stanowi znacznie bardziej ekonomiczne rozwiązanie niż najnowsze rakiety wariantu PAC-3.

Zamówienie stanowi bezpośrednią reakcję na zagrożenie ze strony Rosji oraz potrzebę odtworzenia zdolności obronnych kraju. Pula wynosząca około 28 milionów euro pozwoli zastąpić pociski przekazane wcześniej Ukrainie z magazynów Bundeswehry. Niezależnie od tego zakontraktowano dwa nowe systemy kierowania ogniem Patriot w miejsce uzbrojenia oddanego Kijowowi w sierpniu 2025 roku, przy czym pojedynczy kompletny moduł ogniowy obejmuje radar, mobilne stanowisko dowodzenia, wyrzutnie i układy zasilania pomocniczego.

Rząd w Berlinie realizuje te zakupy w ramach szerszego projektu międzynarodowego. Umowę ramową dotyczącą pocisków kierowanych zawiera agencja zamówień NATO (NSPA), a do inicjatywy przystąpiły także Szwecja, Holandia i Hiszpania. Niedawno zgodę na serwisowanie rakiet PAC-3 uzyskała Polska.

Obok pozyskiwania samej broni niemiecka armia przeznacza środki na unowocześnienie zaplecza serwisowego dla swoich wojsk. Przestarzałą infrastrukturę pamiętającą lata osiemdziesiąte zastąpią w pełni kontenerowe systemy warsztatowe, co zwiększy elastyczność działań i pozwoli naprawiać zestawy Patriot w dowolnym punkcie globu, również na misjach zagranicznych.

Systemy Patriot w Bundeswehrze. Historia i plany zakupowe Berlina

Władze Niemiec jako jedne z pierwszych wśród europejskich sojuszników zdecydowały się na zakup zestawów Patriot już w 1984 roku, a pierwsze egzemplarze zasiliły Bundeswehrę w 1989 roku. Początkowe założenia Berlina obejmowały pozyskanie aż 40 baterii, z których ostatecznie 36 utworzyło sześć skrzydeł rakietowej obrony powietrznej.

Koniec zimnej wojny i ogólna redukcja armii przyniosły zmniejszenie liczby jednostek operacyjnych z 36 do 12 baterii. Większość wycofanego wówczas sprzętu sprzedano bądź oddano państwom sojuszniczym, w tym Korei Południowej, Hiszpanii oraz Izraelowi. Zestawy pozostawione w niemieckiej służbie przechodziły jednak systematyczne modernizacje, dostosowujące je do nowych wyzwań, takich jak zwalczanie taktycznych pocisków balistycznych.

Współcześnie niemieckie siły powietrzne mają swoje zestawy Patriot zgrupowane w 1. Skrzydle Rakietowym Obrony Powietrznej „Schleswig-Holstein”. Przed udzieleniem pomocy Ukrainie formacja ta dysponowała dwunastoma operacyjnymi bateriami, jednak trzy z nich trafiły na front, co wymusiło pilne uzupełnienie braków sprzętowych. W zamian za oddanie własnych zestawów Berlin wynegocjował ze Stanami Zjednoczonymi priorytet w odbiorze nowo produkowanych jednostek, a dodatkowo zobowiązał się przekazać stronie ukraińskiej kolejne 600 rakiet PAC-2 w latach 2027–2028.

Egzemplarze pozostające w niemieckich jednostkach poddawano kolejnym ulepszeniom. Jedna z najważniejszych modyfikacji objęła stacje kontroli ognia, w których stare, monochromatyczne monitory kineskopowe z lat osiemdziesiątych zastąpiono cyfrowymi interfejsami Modern Man Station z płaskimi, kolorowymi ekranami, poprawiając ergonomię i wydajność pracy operatorów.

Podstawowym uzbrojeniem niemieckich zestawów Patriot pozostają pociski PAC-2 oraz ich zmodernizowana wersja GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical), rażące obiekty głowicą odłamkową. Bundeswehra dysponuje również niewielkim zasobem nowszych rakiet PAC-3, które eliminują cele za pomocą energii kinetycznej w technologii „hit-to-kill”.

Rosnące napięcia skłoniły Berlin do zaplanowania kolejnych rozbudowanych zakupów nowych baterii Patriot w najnowszym wariancie. Docelowo niemiecka armia ma pozyskać nawet do ośmiu systemów, których pierwsze dostawy przewidziano na 2027 rok, a równolegle wszystkie posiadane już zestawy zostaną podniesione do najnowszego standardu operacyjnego.