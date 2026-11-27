Premier Donald Tusk ostro skomentował weto Karola Nawrockiego wobec ustawy podatkowej. „Zabrać ludziom pieniądze przed świętami potrafią tylko Grinch i Karol Nawrocki” – napisał szef rządu.

W ślad za tym wieczorny wpis na platformie X zamieściła Koalicja Obywatelska. Ugrupowanie opublikowało grafikę stylizowaną na plakat filmowy, na której prezydenta przedstawiono jako zielonego stwora. Obrazek opatrzono hasłem „Nawrocki. Niższych podatków nie będzie”, a sam post zapowiedziano słowami „Premiera już w te Święta!” oraz oznaczono hasztagami „KosztowneWeto” i „SzkodliweWeto”.

Premiera już w te Święta! #KosztowneWeto #SzkodliweWeto https://t.co/oIw5yOYBiy— Koalicja Obywatelska (@Obywatelska_KO) November 27, 2026

Postać stworzona przez Dr. Seussa. Kim jest Grinch?

Postać przywołana przez polityków to dzieło amerykańskiego pisarza i ilustratora Theodora Seussa Geisela, tworzącego pod pseudonimem Dr. Seuss. Bohater po raz pierwszy pojawił się w 1957 roku w książce „How the Grinch Stole Christmas!”. Ten złośliwy samotnik zamieszkuje okolice Ktosiowa i nie cierpi bożonarodzeniowej atmosfery panującej wśród sąsiadów. By pozbawić ich świąt, przebiera się za Mikołaja i wspólnie z psem Maxem wykrada ozdoby, jedzenie oraz prezenty, oczekując, że zamiast radosnych śpiewów usłyszy rozpacz.

Opowieść kończy się jednak przewrotnie, ponieważ zrabowanie prezentów nie odbiera mieszkańcom świąt. Widząc, że ludzie mimo wszystko świętują, Grinch przechodzi wewnętrzną przemianę i zwraca skradzione przedmioty.

Mimo takiego finału jego imię na stałe weszło do języka jako określenie osoby psującej innym świąteczną radość, co wykorzystano w politycznym sporze.

Rafał Leśkiewicz odpowiada Donaldowi Tuskowi

Na słowa szefa rządu zareagował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, który zwrócił się bezpośrednio do premiera.

„Panie Premierze, nie każda ustawa zapakowana w świąteczny papier jest prezentem dla Polaków. A Grincha najlepiej poszukać przed lustrem” – odpisał Rafał Leśkiewicz.

Karol Nawrocki zawetował ustawę podatkową. Co zakładały przepisy?

Zakwestionowana przez prezydenta ustawa zakładała podniesienie pierwszego progu PIT ze 120 do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie stawki 24 procent dla dochodów z przedziału ponad 130 tysięcy do 150 tysięcy złotych. Stawka 32 procent miała obowiązywać dopiero od nadwyżki przekraczającej 150 tysięcy złotych, a z tych rozwiązań według wyliczeń Ministerstwa Finansów skorzystałoby około 3,5 miliona podatników. Równocześnie pakiet zwiększał podatek CIT z 19 do 22 procent dla firm osiągających roczne przychody powyżej 50 milionów euro, podnosił daninę solidarnościową z 4 do 5 procent i zmniejszał limit przychodów pozwalających na wybór ryczałtu z 2 milionów do 250 tysięcy euro.