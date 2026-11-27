O skierowaniu dokumentu do marszałka Sejmu poinformował w piątek 27 listopada prokurator generalny Waldemar Żurek. Podpisał on wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze oraz o zgodę na jego tymczasowe aresztowanie. Pismo w sprawie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry wynika z ustaleń wokół prokuratorskiej kontroli nad czynnościami operacyjnymi prowadzonymi za pomocą systemu Pegasus.

Śledczy ustalili, że pod pozorem nadzoru stworzono mechanizm dający prokuratorowi generalnemu dostęp do niedostępnych dla niego materiałów. Waldemar Żurek zaznaczył, że w ocenie prokuratury działania te miały „instrumentalny cel”.

Zbigniew Ziobro i system Pegasus. Waldemar Żurek mówi o sprawie rodziny

Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek wyjaśnił na czym polegały te działania. „Skracając to, co powiedziałem, chodziło o to, że prokurator generalny (Zbigniew Ziobro) miał zapoznawać się z materiałami dotyczącymi jednej ze spraw, która była robiona przy użyciu Pegasusa” – podkreślił minister sprawiedliwości.

Jak dodał Waldemar Żurek, „materiały, które pozyskał Ziobro, służyły mu w takim instrumentalnym celu, w procesie, w którym był pokrzywdzony - on i członkowie jego rodziny”.

„Stworzono dla niego specjalne stanowisko i są zarzuty, że w 2020 r., jako minister sprawiedliwości, zapoznał się z przekazanymi mu przez prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego materiałami z kontroli operacyjnej, w sprawie prowadzonej przeciwko ustalonej osobie, w której Ziobro miał status pokrzywdzonego, mając świadomość, że zawierały tajemnicę obrończą” – przekazał Żurek.

Zarzuty dla Zbigniewa Ziobry. Poufne materiały w Ministerstwie Sprawiedliwości

Lista zarzutów, które śledczy zamierzają przedstawić byłemu szefowi resortu, obejmuje także kwestię obchodzenia się z informacjami niejawnymi w samym ministerstwie. Jak poinformował minister Waldemar Żurek, zarzut dotyczy tego, że Zbigniew Ziobro „przechowywał te materiały w pomieszczeniach w Ministerstwie Sprawiedliwości nieprzystosowanych do przechowywania informacji niejawnych, o klauzuli poufne, zgodnie z procedurami”.