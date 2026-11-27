Na ile wiarygodne są informacje ukraińskiego wywiadu o sporze między Pjongjangiem a Moskwą?

Z jakiego powodu wsparcie Korei Północnej nie odgrywa już dla rosyjskiego wojska tak dużej roli jak dwa lata temu?

Która ze stron czerpie faktycznie większe korzyści ze strategicznego sojuszu Rosji z Koreą Północną?

Czy Kim Dzong Un wstrzymał pomoc dla Rosji?

Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR) poinformował w czwartek, 26 listopada, że Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna czasowo wstrzymała część współpracy wojskowej z Rosją. Według ustaleń ukraińskich służb decyzję miał podjąć osobiście północnokoreański przywódca Kim Dzong Un, a bezpośrednim powodem był spór dyplomatyczny wokół postawy Moskwy wobec Korei Południowej.

Jak przekazał HUR, napięcia pojawiły się w październiku po słowach wiceministra spraw zagranicznych Rosji Andrieja Rudenki, który miał zadeklarować gotowość Moskwy do działań łagodzących napięcia na linii Seul–Pjongjang. Z ustaleń ukraińskiego wywiadu wynika, że pod koniec października szefowa północnokoreańskiej dyplomacji Choe Son Hui miała uznać to stanowisko za sprzeczne z porozumieniami sojuszniczymi łączącymi oba kraje i zażądać wyjaśnień w sprawie rosyjskiej polityki wobec Republiki Korei.

Zgodnie z komunikatem HUR nałożone restrykcje obejmują:

zakaz wykorzystywania północnokoreańskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie wojskowe samoloty transportowe,

wstrzymanie dostaw rakiet balistycznych KN-23 oraz kolejnej partii amunicji artyleryjskiej,

wstrzymanie realizacji rosyjskiego wniosku dotyczącego zwiększenia liczebności północnokoreańskiego kontyngentu wojskowego w Rosji z około 8,5 tysiąca do 50 tysięcy żołnierzy.

Agencja Reuters, opisując doniesienia ukraińskiego wywiadu wojskowego, zaznaczyła, że nie była w stanie niezależnie zweryfikować tego komunikatu. Dziennikarze nie potwierdzili także publicznych wypowiedzi Rudenki oraz Choe Son Hui, na które powołał się HUR. Zarówno Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej, jak i placówki dyplomatyczne Korei Północnej pozostawiły pytania agencji bez odpowiedzi.

Ukraińskie służby wskazują ponadto, że dwustronną współpracę wojskową utrudniają problemy operacyjne oraz straty wśród północnokoreańskich wojskowych. Według szacunków HUR oddziały z Korei Północnej walczące w obwodzie kurskim straciły ponad 7 tysięcy żołnierzy, z czego 2251 poległo.

Reuters zauważył jednak, że mimo informacji o ograniczeniu wsparcia militarnego kontakty dyplomatyczne między oboma państwami trwają. 16 listopada Władimir Putin przyjął na Kremlu Jo Yong Wona, należącego do grona najbliższych współpracowników Kim Dzong Una, a obie strony publicznie akcentowały wagę wzajemnej współpracy. Agencja przypomniała również wyniki swojego wcześniejszego śledztwa, z którego wynika, że Pjongjang przekazuje Rosji uzbrojenie od 2023 roku, a od 2024 roku wysyła także żołnierzy.

Łukasz Kulesa z PISM ocenia doniesienia HUR. Kto zyskuje na sojuszu Rosji z Koreą Północną?

W rozmowie z Polską Agencją Prasową Łukasz Kulesa z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zwrócił uwagę na źródło tych rewelacji. Ekspert podkreślił, że wszystkie informacje pochodzą od strony ukraińskiej, która opiera się na własnym wywiadzie, a ten z kolei bazuje na źródłach w Korei Północnej, co nakazuje podchodzić do sprawy z dużym sceptycyzmem.

„To informacja z rodzaju tych, które są trochę za dobre, żeby były prawdziwe” – powiedział Łukasz Kulesa.

Analityk zauważył, że choć Moskwa i Pjongjang określają wzajemne relacje mianem strategicznych, to Korea Północna pełni w tym układzie rolę młodszego partnera. Jak wyjaśnił, Pjongjang dostarcza Rosjanom elementy istotne dla prowadzenia wojny, czyli broń, materiały, żołnierzy oraz pracowników do zakładów zbrojeniowych. W zamian otrzymuje jednak znacznie więcej, w tym wsparcie i parasol dyplomatyczny, a najprawdopodobniej także technologie wojskowe wprowadzające północnokoreańską armię w XXI wiek.

„Dlatego doniesienia o tym, że Korea Północna w jakiś sposób szantażuje Rosję, wydają mi się niewiarygodne” – ocenił analityk PISM.

Zdaniem eksperta minął już także moment, w którym północnokoreańska pomoc była dla Moskwy szczególnie potrzebna.

„Chodzi przede wszystkim o 2023 r. i początek 2024 r., kiedy Korea Północna dostarczała duże ilości amunicji, której Rosji brakowało. Później wysłała żołnierzy gotowych walczyć i ginąć na pierwszej linii frontu, w czasie gdy Rosja borykała się z problemami z pozyskiwaniem ludzi do wojska. Dostarczała również rakiety balistyczne, uzupełniając w ten sposób arsenał pocisków produkowanych przez Rosjan” – wyjaśnił ekspert.

Dodał, że obecnie północnokoreańskie dostawy oraz obecność tamtejszych żołnierzy i robotników w Rosji nadal pozostają ważne, lecz nie są już niezbędne.

Rozmówca PAP przypomniał również, że zbliżenia z Moskwą szuka sam Seul, który liczy między innymi na rosyjskie naciski skłaniające Pjongjang do wznowienia rozmów z Południem. Z kolei Kim Dzong Un, jak zaznaczył analityk, z niepokojem przyjmuje między innymi spotkanie prezydentów Federacji Rosyjskiej i Korei Południowej podczas szczytu w Shenzhen oraz zapowiedzi dotyczące odnowienia części relacji handlowych.

„Nie wykluczam więc, że w jakiejś formie wyraża ona zaniepokojenie i próbuje dowiedzieć się, do czego właściwie ma prowadzić zbliżenie rosyjsko-południowokoreańskie. Nie widzę jednak w tej chwili sensu wstrzymywania przez Pjongjang czegokolwiek. To Korea Północna jest państwem, które czegoś od Rosji chce, a nie odwrotnie” – podsumował Łukasz Kulesa.