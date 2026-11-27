Za działalność humanitarną na rzecz Ukrainy Agata Kornhauser-Duda odebrała 20 listopada Order Świętego Pantelejmona podczas uroczystości w warszawskiej polsko-ukraińskiej szkole SzkoUA.

Byłej pierwszej damie towarzyszył jej mąż Andrzej Duda, pełniący urząd prezydenta RP w latach 2015–2025.

Kapituła doceniła między innymi jej współpracę z Ołeną Zełenską oraz pomoc w zorganizowaniu leczenia dla ponad 800 ukraińskich dzieci chorych onkologicznie.

W nagraniu opublikowanym przez „SESTRY” Agata Kornhauser-Duda wskazała na trudności przy zbiórkach funduszy na agregaty prądotwórcze, niezbędne Ukraińcom zimą.

Była pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda odebrała 20 listopada w Warszawie ukraiński Order Świętego Pantelejmona. To wyróżnienie trafia do osób zasłużonych w ratowaniu życia, ochronie zdrowia oraz niesieniu pomocy potrzebującym.

Ceremonię zorganizowano w polsko-ukraińskiej szkole SzkoUA, utworzonej po wybuchu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Na widowni zasiedli ukraińscy dyplomaci, medycy, społecznicy i osoby od lat wspierające wschodniego sąsiada, a żonie towarzyszył były prezydent Andrzej Duda.

Organizatorzy Orderu Świętego Pantelejmona przekazali, że o przyznaniu nagrody przesądziły zasługi byłej pierwszej damy w organizacji leczenia ukraińskich dzieci oraz rozwijaniu współpracy pomiędzy placówkami medycznymi z Polski i Ukrainy.

Order Świętego Pantelejmona dla Agaty Kornhauser-Dudy. Andrzej Duda na uroczystości

Wręczenie odznaczenia nastąpiło w piątek, 20 listopada, na mocy odrębnej decyzji Rady Honorowej Orderu. Wyróżnienie przekazali osobiście przewodniczący tego gremium Wasyl Kniazewycz oraz radca-minister Ambasady Ukrainy w Polsce Witalij Biły.

Małżonkę podczas warszawskiej uroczystości wspierał Andrzej Duda, który w sierpniu 2025 roku zakończył swoją drugą kadencję prezydencką.

Order Świętego Pantelejmona ma charakter społeczny i nie jest odznaczeniem państwowym nadawanym przez ukraińskiego prezydenta. Otrzymują go osoby wyróżniające się w działalności dobroczynnej, ochronie zdrowia i pomocy bliźnim, a w przypadku Agaty Kornhauser-Dudy kluczowe okazały się inicjatywy podjęte po 24 lutego 2022 roku, czyli po rozpoczęciu pełnoskalowego ataku Rosji na Ukrainę.

Ewakuacja ponad 800 chorych dzieci z Ukrainy. Działalność Agaty Kornhauser-Dudy

Krótko po wybuchu wojny pilnym zadaniem stało się wywiezienie z Ukrainy pacjentów w ciężkim stanie, w tym dzieci z nowotworami i chorobami nerek. Rosyjskie uderzenia zakłóciły pracę części tamtejszych szpitali i odcięły chorych od specjalistycznej opieki, zmuszając wiele rodzin do dramatycznej ucieczki z domów.

Agata Kornhauser-Duda włączyła się wówczas w budowanie międzynarodowego wsparcia we współpracy z polskimi i europejskimi ośrodkami zdrowia. Już 3 marca 2022 roku Kancelaria Prezydenta RP brała udział w ewakuacji małych pacjentów, a ówczesna pierwsza dama pomagała koordynować kontakty i szukać klinik gotowych na ich przyjęcie.

Dzięki tym staraniom do kwietnia 2022 roku do specjalistycznych szpitali w różnych państwach trafiło ponad 800 ukraińskich dzieci chorych onkologicznie. Jedną z takich akcji był przelot specjalnym polskim samolotem pięciorga małych pacjentów wraz z bliskimi do kliniki Bambino Gesù w Rzymie.

Wsparcie objęło także sieroty, dzieci z niepełnosprawnościami oraz chorych wymagających terapii niemożliwych do przeprowadzenia w warunkach wojennych. Równolegle Agata Kornhauser-Duda wizytowała ośrodki dla uchodźców, pomagała matkom z dziećmi, promowała zbiórki charytatywne oraz angażowała się w wysyłkę transportów z lekami, żywnością i środkami higienicznymi.

Agata Kornhauser-Duda i Ołena Zełenska. Szkolenia ukraińskich lekarzy w Polsce

Ważną częścią działań polskiej pierwszej damy była stała współpraca z Ołeną Zełenską, małżonką prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Od początku inwazji obie panie wspólnie pilotowały projekty obejmujące ewakuację najmłodszych, leczenie rannych, rehabilitację oraz wsparcie psychologiczne.

Z kolei jesienią 2022 roku ruszył cykl specjalistycznych kursów dla ukraińskich medyków z udziałem polskich instytucji, w tym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Polscy lekarze i ratownicy przekazywali im wiedzę między innymi z zakresu lotniczej ewakuacji medycznej oraz terapii rozległych oparzeń.

Jak podawała w kwietniu 2023 roku Kancelaria Prezydenta, kursy w Polsce przeszło 90 lekarzy i specjalistów z Ukrainy. Zdobyte umiejętności pozwalały im skuteczniej ratować pacjentów z obrażeniami po ostrzałach, bombardowaniach i walkach frontowych.

Zbiórki na agregaty dla Ukrainy. Agata Kornhauser-Duda dla kanału „SESTRY”

Równocześnie z informacjami o wyróżnieniu pojawiło się nagranie opublikowane przez kanał „SESTRY”, w którym Agata Kornhauser-Duda omówiła zbiórki na agregaty prądotwórcze dla Ukrainy. Była pierwsza dama zauważyła, że gromadzenie pieniędzy na generatory idzie trudniej niż w przypadku akcji dedykowanych chorym dzieciom czy rannym żołnierzom.

„Mam takie doświadczenia, że lepiej zbiera się datki najczęściej na dzieci jednak, prawda, czy na rannych żołnierzy niż właśnie akurat na te generatory” – mówiła była pierwsza dama.

Podkreśliła przy tym, że tego typu urządzenia są Ukraińcom niezbędne, a ona sama uczestniczyła w finansowaniu zakupu generatorów.

„Ale to jest ogromnie potrzebne. Sama o tym wiem, ponieważ bardzo dużo tych generatorów również sponsorowaliśmy” – powiedziała.

Jak przypomniała, podobne inicjatywy realizowano już od 2022 roku, zwłaszcza zimą. W miejscach odciętych od prądu przez rosyjskie ataki agregaty pozwalają uruchomić ogrzewanie, oświetlenie oraz aparaturę medyczną.

Akcja „Ciepło z Polski dla Kijowa”. Trwa zbiórka 10 milionów złotych na generatory

W nagraniu była pierwsza dama wskazała także na symboliczny wymiar wsparcia płynącego do ukraińskiego społeczeństwa.

„Ale przede wszystkim (...) chodzi o to, żeby nie tylko prąd, ale to (...) ciepło ogrzało po prostu Ukrainę” – podkreśliła.

Wypowiedź ta wpisuje się w realia kolejnej wojennej zimy, podczas której rosyjskie uderzenia w infrastrukturę energetyczną zagrażają dostawom prądu i ciepła. Gdy zawodzi sieć, generatory podtrzymują pracę szpitali, szkół, punktów pomocowych i domów mieszkalnych, choć ich zakup oraz przewóz pochłaniają duże kwoty.

O dalsze wsparcie apelują organizacje skupione wokół inicjatywy „Ciepło z Polski dla Kijowa”, które w listopadzie uruchomiły zbiórkę na 10 milionów złotych na zakup generatorów. Organizatorzy tłumaczą, że wczesny start akcji wynika z czasu potrzebnego na zamówienie, skompletowanie i dowiezienie urządzeń przed nadejściem najsilniejszych mrozów.

Odznaczenia dla Marcina Podgórskiego i KIK. Historia warszawskiej szkoły SzkoUA

Podczas listopadowej ceremonii Order Świętego Pantelejmona odebrał również dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Marcin Podgórski, doceniony za rozwój ratownictwa medycznego i współpracę ze specjalistami z Ukrainy. Takie samo wyróżnienie trafiło do warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, który po wybuchu wojny kupował karetki dla ukraińskich szpitali oraz wspierał uchodźców i rodziny dotknięte konfliktem.

Stołeczny KIK był także współtwórcą goszczącej uroczystość szkoły SzkoUA, którą otwarto w kwietniu 2022 roku po zaledwie 24 dniach przygotowań. Choć placówka miała działać tylko przez trzy miesiące, aby pomóc ukraińskim uczniom dokończyć rok szkolny, funkcjonuje znacznie dłużej jako ośrodek edukacji i integracji.

Dodatkowe wyróżnienia przyznano wspierającym Ukrainę organizacjom: Fundacji Humanosh, Stowarzyszeniu „Idziemy na Spacer”, Organizacji Asymetrycznej, Foritor – Fundacji dla Wielu oraz Stowarzyszeniu z Bochni. Zgromadzeni wysłuchali też listu ambasadora Ukrainy w Polsce Wasyla Bodnara z podziękowaniami dla Polaków za wieloletnie wsparcie i solidarność.

Agata Kornhauser-Duda po zakończeniu prezydentury męża. Dalsze wsparcie dla Ukrainy

Mimo że wraz z końcem kadencji Andrzeja Dudy w sierpniu 2025 roku Agata Kornhauser-Duda opuściła Pałac Prezydencki, nie przerwała swojej działalności humanitarnej. Organizatorzy Orderu Świętego Pantelejmona zaznaczyli, że była pierwsza dama wciąż angażuje się w projekty medyczne i pomocowe dla ukraińskich rodzin oraz dzieci.

Przyznany w listopadzie order stanowi podsumowanie jej wysiłków podejmowanych od pierwszych dni rosyjskiej inwazji i kontynuowanych w następnych latach. Z kolei nagranie dla kanału „SESTRY” zwraca uwagę, że mieszkańcy Ukrainy wciąż potrzebują leków, opieki medycznej i sprzętu zapewniającego przetrwanie podczas przerw w dostawach prądu.

Poniżej galeria zdjęć: Tak zmieniała się Agata Duda jako pierwsza dama

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