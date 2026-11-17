Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o asystencji osobistej

We wtorek Kancelaria Prezydenta przekazała informację, że Karol Nawrocki złożył podpis pod ustawą regulującą kwestię asystencji osobistej. Nowe prawo wprowadza w naszym kraju stałe, systemowe rozwiązania, które zapewnią osobom z niepełnosprawnościami dostęp do wsparcia asystentów na precyzyjnie określonych warunkach.

Dotychczas tego typu pomoc opierała się głównie na tymczasowych programach, które uruchamiało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oznaczało to, że realne wsparcie było uzależnione od aktualnej dostępności projektów oraz możliwości poszczególnych samorządów czy organizacji pozarządowych. Brakowało jednego, ogólnokrajowego systemu, który gwarantowałby usługi asystenckie każdemu, kto spełnia wymogi. Ta sytuacja ulegnie zmianie w 2028 roku, kiedy nowe przepisy wejdą w życie.

Kto otrzyma wsparcie asystenta osobistego? Nawet 240 godzin pomocy

W pierwszej kolejności prawo do ubiegania się o wsparcie asystenta zyskają osoby z niepełnosprawnościami mające od 18 do 65 lat. Kluczowym wymogiem formalnym będzie uzyskanie wyniku na poziomie minimum 80 punktów w oficjalnej skali potrzeby wsparcia.

Dorosłym beneficjentom programu będzie przysługiwało od 20 do maksymalnie 240 godzin opieki w skali miesiąca. W praktyce daje to gwarancję, że najbardziej potrzebujący otrzymają pomoc asystenta przez wiele godzin każdego dnia.

Ustawodawca uwzględnił w nowych przepisach także wsparcie dla młodszej grupy potrzebujących. Począwszy od 2030 roku, dostęp do usług asystenckich otrzymają nastolatkowie w wieku od 13 do 18 lat, którym będzie przysługiwało od 20 do 80 godzin pomocy miesięcznie.

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Zakres obowiązków asystenta osobistego. Pomoc w zakupach i u lekarza

Głównym celem nowych regulacji jest ułatwienie podopiecznym codziennego funkcjonowania poza domem, a nie tylko zapewnienie im opieki w miejscu zamieszkania. Dzięki temu osoby z niepełnosprawnościami zyskają realną pomoc w przemieszczaniu się, robieniu zakupów oraz załatwianiu spraw urzędowych.

Do zadań asystenta będzie należało także towarzyszenie podopiecznemu w drodze do szkoły, pracy czy placówki medycznej. Co więcej, po przejściu specjalistycznego szkolenia, opiekun zyska uprawnienia do wykonywania wybranych czynności o charakterze medycznym.

Przepisy wprowadzają również istotne udogodnienie, jakim jest pełna swoboda w wyborze konkretnego opiekuna przez podopiecznego. Osoba uprawniona sama wskaże swojego asystenta lub zwróci się z prośbą o przedstawienie odpowiednich kandydatów do tej roli.

Asystencja osobista od 2028 roku. Zadania dla samorządów powiatowych

Nowe prawo precyzuje, że obowiązek organizacji usług asystencji osobistej spocznie bezpośrednio na władzach powiatowych. Samorządy zrealizują te zadania własnymi siłami lub przekażą ich wykonanie podmiotom zewnętrznym, w tym między innymi organizacjom pozarządowym.

Wdrożenie ustawy ma przede wszystkim zagwarantować osobom z niepełnosprawnościami większą samodzielność i realny wpływ na własne życie. Nowe regulacje przyniosą także ogromną ulgę rodzinom, odciążając bliskich sprawujących dotychczas stałą opiekę nad potrzebującymi.

Kluczową zmianą pozostaje fakt, że dostęp do asystenta przestanie zależeć od czasowych projektów oraz finansów konkretnej gminy czy fundacji. Od 2028 roku wsparcie to stanie się w pełni gwarantowanym, stałym elementem państwowego systemu.