• Uroczystość wręczenia nominacji nowym ministrom przez prezydenta Karola Nawrockiego zaplanowano na piątek 20 listopada o godzinie 11.00 w Pałacu Prezydenckim.

• Roszady w gabinecie obejmują powołanie Andrzeja Domańskiego na funkcję wicepremiera, natomiast Agnieszka Bartol przejmie po Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz tekę ministra funduszy i polityki regionalnej.

• Falę politycznych komentarzy wywołały słowa rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, który połączył rozmiar rekonstrukcji z sejmowym głosowaniem nad wotum nieufności wobec gabinetu Donalda Tuska.

• Zaplanowana na piątek ceremonia jeszcze przed zagranicznym wylotem głowy państwa definitywnie zamknie wielotygodniowy konflikt na linii rząd – Pałac Prezydencki dotyczący obsady tych stanowisk.

Rzecznik prezydenta opublikował swój komunikat we wtorek o godzinie 14.46, czyli zaledwie kilkanaście minut przed startem sejmowej debaty nad konstruktywnym wotum nieufności dla gabinetu kierowanego przez Donalda Tuska.

„Dziś pewne jest jedno. W piątek o godzinie 11.00 Prezydent RP Karol Nawrocki dokona zmian w składzie Rady Ministrów. O ich skali zdecyduje Parlament podczas dzisiejszego głosowania” – napisał w serwisie X Rafał Leśkiewicz, rzecznik głowy państwa.

Wotum nieufności dla rządu Donalda Tuska. Polityczna gra Pałacu Prezydenckiego

Sugestia, jakoby to posłowie mieli określić rozmiar piątkowej rekonstrukcji, stanowi wyraźny prztyczek wymierzony w koalicję rządzącą. Zgodnie z procedurami Sejm nie głosuje nad zakresem pojedynczych zmian w ministerstwach, gdyż głowa państwa zatwierdza je na wniosek premiera. Wtorkowe obrady izby niższej poświęcono jednak inicjatywie klubu Rozwój Plus, który złożył wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla całego rządu Donalda Tuska, wskazując Marka Jurka jako kandydata na nowego szefa gabinetu.

Uzyskanie przez ten wniosek wymaganej większości 231 głosów oznaczałoby dymisję całej Rady Ministrów, przez co piątkowe nominacje w poszczególnych resortach stałyby się bezcelowe. Komunikat prezydenckiego rzecznika należy więc traktować jako bezpośrednie nawiązanie do sejmowego głosowania. Ewentualne odwołanie gabinetu Donalda Tuska przez parlamentarzystów całkowicie przekreśliłoby plany częściowej rekonstrukcji rządu.

Wpis doczekał się natychmiastowej riposty ze strony posła Tomasza Treli. Parlamentarzysta już dziesięć minut po ukazaniu się oświadczenia rzecznika opublikował w serwisie X ostry komentarz wymierzony w otoczenie prezydenta, wytykając mu „prymitywizm, dla którego już dawno zabrakło skali”.

Rekonstrukcja rządu i spór o nominację dla Andrzeja Domańskiego

Zaplanowane na piątek wydarzenie w Pałacu Prezydenckim sfinalizuje ciągnący się tygodniami konflikt wokół tak zwanej małej rekonstrukcji. Zmiany zakładają objęcie teki wicepremiera przez Andrzeja Domańskiego oraz powierzenie Agnieszce Bartol kierowania resortem funduszy i polityki regionalnej. Nowa minister przejmie obowiązki po Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, która wcześniej zdecydowała się na odejście ze stanowiska.

Szef rządu mówił o awansie Domańskiego już 20 października, zapewniając jednocześnie o posiadaniu dwóch znakomitych kandydatek na fotel ministra funduszy. Donald Tusk wzywał wówczas prezydenta do sprawnego dopełnienia procedur, jednak Pałac Prezydencki zwlekał z podaniem terminu przy jednoczesnym narastaniu konfliktów na innych polach. Jeszcze wcześniej w listopadzie, na tle sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego, minister z kancelarii prezydenta oskarżał obóz rządzący o demontaż fundamentów demokracji i przestrzegał przed powstaniem „Trybunału Uzurpacyjnego”.

Powody opóźniania nominacji ministerialnych wyjaśnił we wtorkowej rozmowie na antenie RMF FM Marcin Przydacz, stojący na czele Biura Polityki Międzynarodowej. Prezydencki minister stwierdził, że podniesienie rangi Andrzeja Domańskiego nie należy do najpilniejszych wyzwań państwowych, wypominając mu przy okazji problem dziury budżetowej. Zadeklarował jednocześnie, że formalności zostaną dopełnione w ciągu kilku najbliższych dni.

Karol Nawrocki leci do Ameryki Południowej. Kolejna rekonstrukcja rządu w 2027 roku

Zmiany w Radzie Ministrów zostaną sfinalizowane tuż przed zagraniczną delegacją głowy państwa. Już w niedzielę 22 listopada Karol Nawrocki wyrusza w podróż do Ameryki Południowej. W dniach od 23 do 27 listopada prezydent złoży oficjalne wizyty w Argentynie oraz Chile.

Najbliższe nominacje wcale nie muszą zamykać listy zmian personalnych w szeregach koalicji rządzącej. Z doniesień medialnych wynika, że na początku 2027 roku planowana jest następna taktyczna przebudowa gabinetu. Stanowiska mogą wtedy stracić kierująca resortem edukacji Barbara Nowacka, minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, a także odpowiadający za aktywa państwowe Wojciech Balczun.

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Kwiatkowski MOCNO O ZGRZYCIE w rządzieTuska