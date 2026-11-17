Poseł Łukasz Mejza zdecydował się wykorzystać modę, która w ostatnich dniach bije rekordy popularności w internecie. Na platformach społecznościowych, takich jak TikTok, Instagram czy X, internauci masowo udostępniają zdjęcia swoich miejscowości, najbliższego otoczenia oraz prywatne fotografie z 2013 roku, gdy wielu z nich było jeszcze dziećmi lub nastolatkami. Zestawiają te archiwalne kadry z aktualnymi ujęciami z 2026 roku, aby pokazać skale zmian na świecie na przestrzeni minionych trzynastu lat. Dokładnie trzynaście lat temu na rynek trafiła gra GTA 5, natomiast na 19 listopada zaplanowano premierę kolejnej odsłony serii, czyli Grand Theft Auto 6. Parlamentarzysta postanowił połączyć ten internetowy fenomen z krytyką wymierzoną w obecny rząd Donalda Tuska.

„Jak wychodziło GTA 5, tak jak dzisiaj, Donald Tusk zachowywał się jak polityczny szczeniak z niemieckiej hodowli. Tylko wtedy aportował Angeli Merkel, a teraz aportuje Ursuli von der Leyen. Sikorski w MSZ, tylko wtedy cytuję mówił o »robieniu laski amerykanom«, a teraz robi to samo, ale Amerykanina zamienił na Ukraińca. Ministerstwo finansów: wtedy Rostowski i słynne »pieniędzy nie ma i nie będzie« a teraz minister Domański, przez którego Polska ma wyniki finansowe Szłapki z testów na inteligencję. Minister się zmienił, ale dewiza Platformy pozostała. W 2013 roku wiedzieli, że ich rząd się kończy, dlatego robili paniczne ruchy typu kradzież z OFE. Przy GTA 6 też pogonimy bandę pokemonów Tuska” - zapowiedział Łukasz Mejza.

Wystąpienie polityka z sejmowej mównicy wywołało ogromne poruszenie wśród użytkowników sieci, którzy nie kryli swojego niedowierzania po wysłuchaniu tej wypowiedzi. „Gdybym nie widział tego przed chwilą na żywo na własne oczy uznałbym to za oczywisty AI slop” - ocenił jeden z komentujących na portalu X. „Nie ma takiego AI, który spłodziłby taki tekst” - dodał kolejny internauta.