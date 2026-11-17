Stojący na czele Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski otwarcie przyznał, że jest już „spakowany” i przygotowany na ewentualne zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie. Słowa te spotkały się ze zdecydowanym komentarzem polityka Witolda Zembaczyńskiego, który wprost życzył mu trafienia do aresztu .

. Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK rozpatruje wnioski Prokuratury Generalnej dotyczące uchylenia immunitetów Święczkowskiemu i wiceprezesowi Sochańskiemu. Śledczy zarzucają im między innymi bezprawne użycie materiałów z kontroli operacyjnej oraz ujawnienie tajnych danych w aferze Pegasusa .

. Sędziowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jednogłośnie oddalili pismo złożone przez Święczkowskiego oraz Sochańskiego o wydanie środka tymczasowego. Instytucja uznała, że nie ma zagrożenia nieodwracalną szkodą dla ich prawa do sprawiedliwego procesu.

W rozmowie z nami całe zamieszanie narosłe wokół Bogdana Święczkowskiego skomentował Witold Zembaczyński.

„Dobrze, że Bogdan Święczkowski twierdzi, że jest spakowany. Nie jest wykluczone, że areszt zostanie zasądzony, czego mu osobiście życzę, bo ten areszt mu się po prostu należy” - powiedział nam Witold Zembaczyński.

Wypowiedź polityka stanowi bezpośrednią odpowiedź na poranną rozmowę na antenie telewizji wPolsce24. Podczas tego wywiadu stojący na czele TK Bogdan Święczkowski otwarcie przyznał, że bierze pod uwagę najgorszy rozwój wydarzeń.

„Jestem spakowany na wszelki wypadek, gdyby mnie chcieli zatrzymywać i tymczasowo aresztować. Biorę to pod uwagę, że to są ludzie, dla których nie ma już żadnych hamulców, którzy zrobią wszystko, żeby osiągnąć zamierzony cel. [...] Ale będzie lepiej. Ja jestem wiecznym optymistą i nie ulegnę tej presji. Wrócimy jeszcze do czasów rządów Konstytucji i prawa” - mówił w telewizji wPolsce24 Bogdan Święczkowski.

Z informacji przekazanych przez rzeczniczkę Prokuratora Generalnego prok. Annę Adamiak wynika, że dokumenty o odebranie immunitetu prezesowi TK wiążą się z czasami, gdy piastował on stanowisko prokuratora krajowego. Zarzuty obejmują między innymi bezprawne korzystanie z materiałów pochodzących z kontroli operacyjnej oraz zdradzenie niejawnych informacji w postępowaniu dotyczącym systemu Pegasus. We wtorek kwestią immunitetów Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego zajęło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które zwołała kierująca pracami instytucji sędzia Anna Korwin-Piotrowska.

W tym samym czasie obaj sędziowie otrzymali złe informacje ze Strasburga. Jak poinformował w rozmowie z TVN24 rzecznik MSZ Maciej Wewiór, siedmioosobowy skład Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jednogłośnie oddalił ich wniosek o zabezpieczenie jako środek tymczasowy. Sędziowie ETPC nie znaleźli przesłanek wskazujących na bezpośrednie ryzyko wyrządzenia nieodwracalnej szkody dla ich prawa do rzetelnego procesu.

W naszej galerii zobaczysz, jak na przestrzeni lat zmieniał się Bogdan Święczkowski.

25

Quiz: My podajemy nazwisko, a Ty dopasowujesz partie. Pytania proste jak drut! Pytanie 1 z 15 Jarosław Kaczyński: Platforma Obywatelska Prawo i Sprawiedliwość Liga Polskich Rodzin Następne pytanie