Tomasz K. został skazany za przestępstwa z lat 2016-2018

Mieszkaniec województwa dolnośląskiego został skazany w lipcu 2024 roku za przestępstwa popełnione w latach 2016-2018. Po wydaniu wyroku ukrywał się przed organami ścigania. Wstępne ustalenia policjantów wskazywały, że opuścił Polskę i przebywał w krajach Unii Europejskiej, między innymi w Holandii i Niemczech. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna zerwał kontakty w Polsce, zakończył działalność swojej firmy, porzucił posiadane mienie i ukrywał się w Holandii.

Kampania Europolu i ENFAST pomogła w ustaleniu miejsca pobytu

Kampania medialna Europolu i sieci ENFAST rozpoczęła się 12 listopada 2026 roku. Jej celem jest pozyskiwanie informacji o najbardziej poszukiwanych przestępcach Europy, którzy dopuścili się przestępstw przeciwko małoletnim lub osobom w podeszłym wieku. W ramach działań Punkt Kontaktowy ENFAST w Wydziale Poszukiwań Komendy Głównej Policji opublikował wizerunek Tomasza K. na stronie Europe’s Most Wanted Fugitives List. Do Wydziału Poszukiwań KGP wpłynęły anonimowe informacje o możliwym miejscu jego ukrywania się, które sprawdzali policjanci z Wrocławia.

Tomasz K. zatrzymany w Wielkopolsce

Część anonimowych informacji potwierdziła, że poszukiwany przebywał w Holandii. Współpraca policjantów z Holandii, funkcjonariuszy sieci ENFAST i policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP we Wrocławiu, wspieranych przez Wydział do walki z Przestępczością Cyfrową, pozwoliła ustalić, że mężczyzna wrócił do Polski. Następnie ustalono dokładne miejsce jego ukrywania się. Tomasz K. został zatrzymany 26 listopada 2026 roku rano w jednej z miejscowości na terenie województwa wielkopolskiego.

Tomasz K. ma odbyć karę 4,5 roku więzienia

Tomasz K. ma odbyć orzeczoną przez sąd karę 4,5 roku więzienia. W poszukiwania byli zaangażowani między innymi funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP we Wrocławiu oraz Punktu Kontaktowego ENFAST w Komendzie Głównej Policji. W działaniach wykorzystywano również informacje przekazywane w ramach kampanii Europolu i sieci ENFAST.

Źródło: Policja.pl