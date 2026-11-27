Z badania zrealizowanego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” wynika, że o ruchu politycznym Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus słyszało 76 procent Polaków.

Sondaż odbył się 24 i 25 listopada 2026 roku i objął reprezentatywną grupę 1006 pełnoletnich obywateli.

Duża znajomość nazwy Rozwój Plus nie oznacza automatycznie poparcia przy urnach, ponieważ ankieta sprawdzała jedynie świadomość istnienia tego projektu.

Były szef rządu systematycznie tworzy własne zaplecze, które posiada już klub parlamentarny i zmierza w stronę przekształcenia w partię polityczną.

Były premier Mateusz Morawiecki od kilku miesięcy tworzy własne środowisko polityczne pod szyldem Rozwój Plus. Projekt ten wywołał publiczną debatę dotyczącą przetasowań na prawicy oraz stosunków łączących otoczenie byłego szefa rządu z Prawem i Sprawiedliwością. Na zlecenie „Super Expressu” sprawdzono, czy informacje o nowej inicjatywie dotarły także do obywateli, którzy na co dzień nie interesują się partyjnymi konfliktami.

Sondaż Pollster dla „Super Expressu”. Ile osób zna ruch Rozwój Plus?

W badaniu zrealizowanym na zlecenie „Super Expressu” Instytut Badań Pollster zadał ankietowanym pytanie: „Czy słyszałeś/aś o ruchu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego?”.

Twierdzącej odpowiedzi udzieliło aż 76 procent uczestników sondażu, potwierdzając znajomość inicjatywy byłego premiera. O projekcie Rozwój Plus nie słyszało wcześniej 18 procent pytanych, natomiast 6 procent wskazało wariant „nie wiem / trudno powiedzieć”.

Rezultaty te dowodzą, że zdecydowana większość badanych kojarzy nazwę ruchu, gdyż wiedzę o jego istnieniu zadeklarowało ponad trzech na czterech respondentów. Brak świadomości na temat tego przedsięwzięcia zgłosił rzadziej niż co piąty ankietowany.

Biorąc pod uwagę krótki czas funkcjonowania projektu oraz debaty wokół przyszłości prawicy, Rozwój Plus wyszedł poza krąg zainteresowań samych polityków i komentatorów. O powołaniu tej inicjatywy wie już spora część społeczeństwa.

Mateusz Morawiecki buduje partię Rozwój Plus. Spory wokół Prawa i Sprawiedliwości

Kierujący pracami rządu w latach 2017–2023 Mateusz Morawiecki postawił na stworzenie osobnego obozu politycznego. Nowy szyld przyciągnął jego dotychczasowych współpracowników oraz innych polityków chętnych do działania w ramach inicjatywy Rozwój Plus.

Powołanie tego ruchu stało się impulsem do rozważań nad dalszymi losami Prawa i Sprawiedliwości i układami sił na prawicy. W przestrzeni publicznej dochodziło przy tym do sporów pomiędzy stronnikami Mateusza Morawieckiego a reprezentantami jego byłych koalicjantów.

Sam były premier deklarował chęć rozbudowy struktur swojego przedsięwzięcia. W listopadzie przekazał informację o złożeniu wniosku o rejestrację nowej partii politycznej, co oznacza próbę wyjścia poza dotychczasowe ramy organizacyjne ruchu.

Chociaż sondaż „Super Expressu” potwierdza dotarcie informacji o inicjatywie do szerokiej grupy odbiorców, samo badanie nie rozstrzyga przyczyn tego zjawiska. Nie wiadomo, czy rozpoznawalność to efekt założeń programowych, popularności byłego premiera czy doniesień mediów o konfliktach po prawej stronie sceny politycznej.

Rozpoznawalność ruchu Rozwój Plus a poparcie w wyborach

Przeprowadzona ankieta nie stanowi badania preferencji wyborczych. Uczestnicy określali w niej wyłącznie sam fakt słyszenia o inicjatywie Mateusza Morawieckiego, a nie gotowość do oddania na nią głosu.

Sama świadomość istnienia konkretnego ruchu bądź partii nie jest tożsama z aprobatą dla jej działań. Wyborca może bowiem kojarzyć nazwę ugrupowania, lecz jednocześnie krytycznie postrzegać jego postulaty lub liderów.

W odniesieniu do projektu Rozwój Plus uzyskane dane obrazują zatem jedynie poziom znajomości szyldu. Rzeczywistą skłonność obywateli do poparcia tej formacji przy urnach weryfikują dopiero osobne sondaże wyborcze.

Z perspektywy byłego szefa rządu wyzwaniem pozostaje więc nie tylko utrzymanie zainteresowania w debacie publicznej. Kluczowe będzie również zaprezentowanie programu i zyskanie przychylności potencjalnych głosujących.

Ankieta z końca listopada 2026 roku potwierdza przy tym wysoki poziom wiedzy o samym istnieniu projektu. Metodą CAWI w dniach 24–25 listopada 2026 roku Instytut Badań Pollster przebadał reprezentatywną próbę 1006 dorosłych Polaków, przy maksymalnym błędzie oszacowania wynoszącym około 3 procent.

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