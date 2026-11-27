Poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak zamieścił na portalu X nagranie z sejmowego korytarza. Do opublikowanego wideo parlamentarzysta dołączył krótki wpis.

„Najpierw wciskają ludziom propagandę, potem zegarki i torebki. Telezakupy udające dziennikarstwo” – napisał poseł KO.

Materiał przedstawia próbę przeprowadzenia wywiadu z politykiem przez dziennikarza telewizji Republika. Adrian Witczak nie odpowiada na zadawane pytania i zachowuje się tak, jakby obok niego nikt nie stał.

„Proszę państwa, tu nie ma żadnej telewizji Republika. Jesteśmy w polskim parlamencie, na korytarzu marszałkowskim i koło mnie nie ma redaktora telewizji Republika. Proszę zobaczyć, mam ładny zegarek, nie chcę kupić żadnego zegarka od pana. Bardzo chętnie rozmawiam z telewizjami informacyjnymi, natomiast z telezakupami nie” – komentuje Adrian Witczak.

„Skromny, bo skromny, ale mam swój zegarek. Nie chcę kupić od pana zegarka. Nie chcę torebki” – dodaje parlamentarzysta.

W momencie, gdy polityk prezentuje czasomierz na nadgarstku, w wideo wmontowano urywki programu Republiki zachęcającego do zakupu torebek. Z kolei słowom „koło mnie nie ma redaktora telewizji Republika” towarzyszy budzący ogromne kontrowersje fragment relacji szefa stacji Tomasza Sakiewicza z 7 listopada z Krakowa, nadawanej po zamachu na Rynku Głównym.

W dalszej części nagrania pracownik stacji zadaje kolejne pytania, poruszając między innymi temat Marcina Kierwińskiego. Przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej reaguje na to stanowczym oświadczeniem.

„Przede wszystkim rozmawiam z telewizjami informacyjnymi. Państwo siejecie dezinformację. (...) Za mną nie ma żadnego redaktora Telewizji Republika. Jesteśmy w polskim parlamencie. Tu nie ma Telewizji Republika, tu nie ma kamery Telewizji Republika. Tak właśnie zachowywał się pan Sakiewicz w Krakowie. Nie rozmawiam z wami” – podsumował poseł KO.

Najpierw wciskają ludziom propagandę, potem zegarki i torebki. Telezakupy udające dziennikarstwo. https://t.co/IpHHE4ECcc— Adrian Witczak (@adrian_witczak) November 26, 2026