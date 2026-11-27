Rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak przekazał informacje na temat aktualnego stanu postępowania. „Śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej ma się ku końcowi, w zakresie głównego wątku szybkimi krokami zmierzamy ku końcowi” – poinformował prokurator Przemysław Nowak. Zaprezentowany w piątek 27.11 w Prokuraturze Krajowej raport zawiera konkluzje oraz wnioski z kompleksowej i całościowej opinii, nad którą przez kilka lat pracował międzynarodowy zespół biegłych badający przyczyny tragedii. Opracowanie wskazuje na kluczowe elementy prowadzące do zdarzenia, a biegli wykluczyli wybuch w samolocie jako przyczynę katastrofy.

Specjaliści przeanalizowali okoliczności sprzyjające tragedii i wśród najważniejszych czynników wymienili działania rosyjskich kontrolerów lotu w Smoleńsku oraz nieprzestrzeganie zasad sterylnego kokpitu. Eksperci odtworzyli również ostatnie sekundy lotu prezydenckiego tupolewa. Z ich ustaleń wynika, że 57 sekund przed katastrofą rozległo się pierwsze ostrzeżenie „terrain ahead”, a na 54 sekundy przed nią zmieniono ustawienie wysokościomierza. Następnie na 21 sekund przed tragedią włączył się pierwszy alarm „pull up”, a na 15 sekund przed uderzeniem dowódca zakomunikował: „Odchodzimy na drugi krąg”. Na 10 sekund przed katastrofą zwiększono moc silników, na 6 sekund przed nią lewe skrzydło maszyny uderzyło w brzozę, na 2 sekundy przed rozbiciem pojawiło się ostatnie, urwane ostrzeżenie „pull up”, natomiast sekundę przed tragedią rosyjski kontroler wydał komunikat: „Odejście na drugi krąg”.

Po zakończeniu konferencji prezentującej ustalenia ekspertów wpis w serwisie X zamieściła minister edukacji Barbara Nowacka, której matka, Izabela Jaruga-Nowacka, zginęła pod Smoleńskiem. Szefowa resortu oceniła, że minęły lata „żerowania na Smoleńsku” i zadeklarowała, że oczekuje rozliczeń.

Lata politycznego żerowania na Smoleńsku. Ekshumacje, zawłaszczanie pamięci, kasa wyciągana na żenujące pseudobadania. Czekam na rozliczenie Macierewicza i reszty. I na spokój oraz szacunek dla pamięci o naszych bliskich – napisała na portalu X Barbara Nowacka.

Do katastrofy samolotu Tu-154M w Smoleńsku doszło 10 kwietnia 2010 roku. W tragedii zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką. Polskie postępowanie dotyczące tego zdarzenia ruszyło jeszcze w dniu katastrofy i jest jednym z największych oraz najdłuższych śledztw w historii polskiej prokuratury.

Lata politycznego żerowania na Smoleńsku. Ekshumacje, zawłaszczanie pamięci, kasa wyciągana na żenujące pseudobadania. Czekam na rozliczenie Macierewicza i reszty. I na spokój oraz szacunek dla pamięci o naszych bliskich.— Barbara Nowacka (@barbaraanowacka) November 27, 2026