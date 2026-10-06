Nowy rozdział dla TVN

We wtorek sfinalizowano potężne przejęcie, w wyniku którego Warner Bros. Discovery przeszło pod skrzydła Paramount Skydance. Tak narodził się gigant medialno-rozrywkowy, wchłaniając zasoby dotychczasowego konglomeratu. W puli przejętych aktywów znalazła się stacja TVN, co budzi szczególne zainteresowanie na polskim rynku.

Wartość tej gigantycznej fuzji oscyluje wokół 110 mld dolarów. Już w lipcu na transakcję zielone światło – po spełnieniu konkretnych wymogów – dała Komisja Europejska.

Obecnie jednak sprawą w Polsce postanowił zająć się odpowiedni organ rządowy.

Bezpieczeństwo kraju pod lupą MAP

Według najnowszych komunikatów Ministerstwo Aktywów Państwowych zainicjuje procedurę administracyjną związaną ze zmianami właścicielskimi w TVN.

Z czego to wynika? Fuzja i wchłonięcie Warner Bros. Discovery sprawia, że Paramount Skydance nabywa pośrednią kontrolę nad polskim nadawcą. Na mocy ustawy o kontroli niektórych inwestycji, o takiej transakcji trzeba bezwzględnie zawiadomić odpowiedniego ministra.

Głównym zadaniem resortu podczas postępowania będzie ocena, czy nowe rządy zagrażają bezpieczeństwu państwa lub porządkowi publicznemu w Polsce.

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Czas ucieka: MAP ma 90 dni

Od momentu wpłynięcia oficjalnego zawiadomienia do ministerstwa, zegar zacznie tykać, dając urzędnikom dokładnie 90 dni na wydanie werdyktu w tej sprawie.

Samo wszczęcie postępowania nie przesądza jeszcze o tym, że nowy gigant będzie zmuszony pozbyć się stacji TVN. Możliwe, że resort uzna sytuację za bezpieczną, zezwalając nowemu właścicielowi na swobodne dysponowanie swoimi akcjami.

Jednak na stole leży również opcja znacznie mniej korzystna dla zagranicznego kapitału.

Ryzyko przymusowej odsprzedaży akcji TVN

Jeśli postępowanie ujawni jakiekolwiek zagrożenia i zakończy się wynikiem negatywnym, szef MAP będzie uprawniony do orzeczenia, że nowi akcjonariusze nie mogą legalnie egzekwować swoich praw z udziałów w stacji.

W takiej sytuacji polskie prawodawstwo pozwala ministrowi na wydanie kategorycznego nakazu, zmuszającego nowego właściciela do sprzedaży akcji TVN w ściśle określonym czasie.

Obecnie to jednak tylko scenariusz, a nie ostateczna decyzja. Trwająca procedura administracyjna może przynieść zarówno akceptację nowej struktury właścicielskiej, jak i radykalne kroki prowadzące do sprzedaży polskiego kanału informacyjnego.

Trzęsienie ziemi w świecie mediów

Połączenie sił przez Warner Bros. Discovery i Paramount Skydance uchodzi za jedno z najbardziej spektakularnych przejęć w historii globalnej branży medialnej. Nowo powstały kolos skupia w sobie ogromne produkcje filmowe, potężne stacje telewizyjne oraz usługi streamingowe, przejmując kontrolę m.in. nad markami takimi jak Paramount Pictures, CBS, HBO, Warner Bros., a także platformami VOD: Paramount+ i HBO Max.

Z punktu widzenia polskich władz, najważniejszą kwestią pozostaje przyszłość telewizji TVN. To dlatego rządowe organy uruchomiły mechanizmy weryfikacji dużych zagranicznych inwestycji na naszym rynku.

Piłeczka leży teraz po stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych. Do trzech miesięcy powinniśmy dowiedzieć się, czy wejście nowego właściciela do Polski przebiegnie bez zakłóceń dla ładu publicznego.