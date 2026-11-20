Od dłuższego czasu na scenie politycznej nie obserwowano podobnego zjawiska. W publikowanych przez „Super Express” badaniach z minionych miesięcy Polskie Stronnictwo Ludowe regularnie notowało wyniki poniżej 4 proc. poparcia. Najnowsze wyliczenia Instytutu Badań Pollster przynoszą jednak wyraźny zwrot. Ugrupowanie, na którego czele stoi wicepremier oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, przekroczyło próg wyborczy i zdobyło 5,04 proc. głosów, podczas gdy w poprzednim badaniu ludowcy mieli zaledwie 3,34 proc.

Taki rezultat stanowi optymistyczny sygnał dla PSL na najbliższe miesiące oraz w perspektywie przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Jeszcze niedawno sondaże wskazywały na możliwość przejęcia władzy przez prawicę, co zmuszało obecny obóz rządzący do zachowania szczególnej czujności.

Jak prezentują się notowania pozostałych ugrupowań? W przypadku zorganizowania wyborów parlamentarnych w najbliższą niedzielę, zwycięstwo odniosłaby Koalicja Obywatelska z poparciem 31,83 proc. badanych, co oznacza spadek z poziomu 34,06 proc. Drugą lokatę w zestawieniu utrzymuje Prawo i Sprawiedliwość. Na formację kierowaną przez Jarosława Kaczyńskiego chce zagłosować 23,74 proc. respondentów, podczas gdy wcześniej było to 22,09 proc. Podium, podobnie jak we wcześniejszych analizach, zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość, która uzyskała 13,55 proc. wskazań w porównaniu do 13,15 proc. w poprzednim pomiarze.

Poselskie mandaty zdobyłyby jeszcze trzy inne podmioty. W ławach sejmowych zasiedliby reprezentanci Nowej Lewicy, która zwiększyła swoje poparcie z 7,01 proc. do poziomu 8,53 proc., a także kierowana przez Grzegorza Brauna Konfederacja Korony Polskiej, na którą chęć oddania głosu deklaruje obecnie 6,16 proc. ankietowanych (spadek z 8,52 proc.). Stawkę ugrupowań przekraczających próg zamyka wspomniane wcześniej Polskie Stronnictwo Ludowe.

Pod progiem wyborczym znalazłaby się natomiast formacja Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, którą popiera zaledwie 4,4 proc. uczestników badania (poprzednio 4,42 proc.). Do parlamentu nie dostałyby się również partia Razem z wynikiem 4,26 proc. oraz Polska 2050 notująca 1,98 proc. poparcia (we wcześniejszym sondażu ugrupowania te miały odpowiednio 4,46 proc. oraz 1,59 proc.). Chęć oddania głosu na jeszcze inne komitety zadeklarowało 0,51 proc. pytanych. Opisywane badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster w dniach 18-19.11.2026 roku przy użyciu metody CAWI na reprezentatywnej próbie 1018 dorosłych obywateli Polski.