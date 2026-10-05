Tusk ujawnia kulisy spotkania Kosiniaka-Kamysza z Trumpem. Bazy wojskowe nie były tematem

Zainteresowanie wiosennym spotkaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem zyskało w ostatnich dniach na sile. Dyskusję napędził komunikat Adama Bielana, który pochwalił się swoim udziałem w aranżacji kontaktów szefa MON z niezwykle istotną osobistością ze Stanów Zjednoczonych, ważniejszą rzekomo od samego sekretarza obrony, Pete'a Hegsetha.

Niedługo potem minister obrony narodowej potwierdził, że wczesną wiosną rzeczywiście zamienił kilka słów z obecnym prezydentem-elektem. Do tych doniesień postanowił oficjalnie nawiązać prezes Rady Ministrów.

Donald Tusk ucina spekulacje o bazach wojskowych

Podczas wywiadu na antenie TVN24 premier zmierzył się z pytaniami o kulisy tego tajemniczego spotkania. Od samego początku rozmowy dał jednak do zrozumienia, że nie planuje relacjonować przebiegu dyskusji w najdrobniejszych szczegółach.

– To zbyt ciekawa rozmowa, żeby o niej publicznie mówić – powiedział Tusk. Premier podkreślił jednocześnie, że rozmowa Kosiniaka-Kamysza z Trumpem nie dotyczyła kwestii amerykańskich baz wojskowych. – Bazy nie były tematem tamtej rozmowy – zaznaczył.

Sytuacja w Polsce tematem dyskusji z Trumpem

Donald Tusk odmówił precyzyjnego wymienienia poruszanych wątków przez wicepremiera i amerykańskiego polityka. Dał jednak do zrozumienia, że główna uwaga rozmówców skupiała się wokół spraw ściśle związanych z klimatem politycznym nad Wisłą.

– Rozmowa miała dyskrecjonalny charakter i dlatego czuję się zobowiązany do dyskrecji. Dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, tak bym powiedział najdelikatniej – powiedział szef rządu. Premier dodał również, że szczegóły tej rozmowy mogą kiedyś stać się publiczne. – Kiedyś historia się dowie – stwierdził.

Nadal nie ma pewności co do pełnej agendy tamtego wydarzenia. Premier kategorycznie wykluczył jednak, by w trakcie tego niejawnego spotkania poruszono gorący ostatnio temat lokalizacji baz militarnych, który rozpala polityczne emocje po obu stronach oceanu.

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