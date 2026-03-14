Tusk grzmi po decyzji prezydenta w sprawie wojska. Czarnek odpowiada i mówi o "szwindlu"

Zacięty spór o bezpieczeństwo państwa

Znany sędzia Waldemar Żurek w mocnych słowach potępił głowę państwa za zablokowanie przepisów, których celem była obrona obywateli.

Prawnik zarzucił prezydentowi torpedowanie zmian gwarantujących lepszy dostęp do akt sprawy oraz wzmocnienie prawa do obrony , przypominając przy tym aferę z systemem Pegasus.

, przypominając przy tym aferę z systemem Pegasus.

Sędzia Waldemar Żurek uderza w Karola Nawrockiego po wecie. Głośny spór o zmiany w prawie karnym

W naszym kraju wybuchła potężna awantura na szczytach władzy, która w przyszłości może wpłynąć na pozycję państwa na arenie europejskiej oraz na potencjał militarny wojska. Szef rządu Donald Tusk bez ogródek skrytykował postawę Karola Nawrockiego i innych oponentów unijnej inicjatywy SAFE, apelując o powstrzymanie "politycznych szaleńców" w zbliżającej się elekcji. Na jego komunikat zamieszczony w serwisie X błyskawicznie zareagował Przemysław Czarnek, który wytoczył ciężkie działa i sformułował oskarżenia o "brukselsko-niemiecki szwindel". Ten gigantyczny konflikt, w którym gra toczy się o potężne środki z Europy na zakup broni, wywołuje wielkie poruszenie i prowokuje do dyskusji o przyszłości ojczyzny.

Premier Donald Tusk uderza w decyzję głowy państwa

Pod koniec minionego tygodnia, a dokładnie w piątek 14 marca, prezydent Karol Nawrocki zgłosił sprzeciw wobec ważnych przepisów, dzięki którym nasz kraj mógłby czerpać profity z europejskiego instrumentu SAFE. Swoje stanowisko tłumaczył tym, że ustawa rzekomo uderza w polską niezależność i oddaje kolejne ważne uprawnienia w ręce unijnych urzędników. Szef Rady Ministrów zareagował na to posunięcie w sposób zdecydowany i bardzo szybki.

Komentarze te dowodzą, jak gigantyczne są obecnie rozłamy na polskiej scenie politycznej i jak ważny moment w historii właśnie przeżywamy.

Przemysław Czarnek odpowiada i mówi o suwerenności

Na internetowy wpis lidera rządu błyskawicznie odpowiedział Przemysław Czarnek, który w przeszłości kierował resortem oświaty. Polityk udostępnił post premiera i uzupełnił go o niezwykle mocną, osobistą ocenę całej tej sytuacji.

Słowa byłego ministra edukacji dobitnie pokazują diametralnie różne podejście do tego, jaką pozycję powinna zajmować ojczyzna w strukturach Unii Europejskiej, a także podają w wątpliwość prawdziwe intencje obecnej ekipy rządzącej, ubiegającej się o zagraniczne środki na zbrojenia.

Na czym polega instrument SAFE dla państw członkowskich?

Projekt SAFE to specjalne rozwiązanie przygotowane przez Unię Europejską, którego zadaniem jest poprawa potencjału militarnego zrzeszonych w niej krajów. Plan ten zakłada wygospodarowanie aż 150 miliardów euro, które w większości przyjmą postać preferencyjnych kredytów na nabycie nowoczesnego sprzętu dla armii. Bardzo istotne jest to, że fundusze te z założenia muszą zasilać przede wszystkim zakłady zbrojeniowe ulokowane na Starym Kontynencie.

Z uwagi na specyficzne położenie geograficzne i coraz większe niebezpieczeństwo płynące ze Wschodu, to właśnie Polska miała zostać głównym odbiorcą tego gigantycznego wsparcia w całej unijnej wspólnocie. Przedstawiciele koalicji przekonują, że takie pieniądze znacząco podniosłyby poziom bezpieczeństwa obywateli, dając żołnierzom nowoczesne narzędzia do obrony w dobie niezwykle napiętej sytuacji na świecie.

Karol Nawrocki prezentuje projekt "Polski SAFE 0 proc."

Głowa państwa postanowiła odrzucić koncepcję rządu i przedstawiła własny scenariusz działań. Inicjatywa ochrzczona mianem "Polski SAFE 0 proc." opiera się na wydobyciu blisko 185 miliardów złotych z dodatnich wyników finansowych rodzimego banku centralnego. Gotówka ta miałaby zostać wygenerowana dzięki rosnącym cenom państwowych zasobów kruszcu – na przykład poprzez upłynnienie i szybki powrót do posiadania złota, ewentualnie przez modyfikację przepisów umożliwiającą wpisanie wzrostu wyceny jako czystego zysku. Prawie cała ta kwota, bo aż 95 procent, zasiliłaby bezpośrednio Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.

Należy podkreślić, że ta koncepcja cieszy się aprobatą środowisk Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Partie te negatywnie oceniają unijne pomysły, wyrażając obawy o utratę niepodległości oraz widmo ewentualnej blokady pieniędzy, gdyby w kraju doszło do zmiany ekipy rządzącej.

Spór rządu i prezydenta o finansowanie zbrojeń

Konfrontacja między wizją Rady Ministrów a alternatywnym pomysłem prezydenta pokazuje cztery bardzo wyraźne punkty zapalne:

Baza finansowa: Pieniądze pożyczone z Brukseli w ramach SAFE rywalizują z zyskami wygenerowanymi przez polski bank centralny.

Kwestie blokad: Przedstawiciele opozycji boją się, że europejskie instytucje wstrzymają przelewy , podczas gdy kapitał z NBP pozostaje w całości w rękach krajowych władz.

, podczas gdy kapitał z NBP pozostaje w całości w rękach krajowych władz. Czas realizacji: Unijny projekt gwarantuje dopływ środków w bardzo krótkim czasie, a wariant "Polski SAFE 0 proc." wymusza uchwalenie zupełnie nowych przepisów i przejście przez biurokratyczne schody.

Pochodzenie uzbrojenia: Wymogi Brukseli narzucają kupowanie sprzętu z fabryk europejskich, z kolei wizja prezydencka daje swobodę w dobieraniu kontrahentów, wliczając w to Stany Zjednoczone.

Donald Tusk przekazał, że jest skłonny rozmawiać o uruchomieniu rezerw z NBP, jednak zaznaczył przy tym stanowczo, iż takie działania absolutnie nie mogą stanowić alternatywy dla przejrzystych i bardzo opłacalnych funduszy europejskich, które nasz kraj otrzymałby znacznie szybciej. Wskazał dodatkowo, że ewentualne nadwyżki z banku centralnego i tak docelowo muszą zasilić państwową kasę, by wspomóc budowę bezpiecznego państwa w innych obszarach.

Wybory, przed jakimi staniemy w kolejnych miesiącach, będą miały ogromny wpływ na pozycję naszego kraju w świecie oraz spokój obywateli. Walka o program zbrojeniowy to nie tylko matematyka i budżet, ale nade wszystko długoterminowa perspektywa rozwoju Polski, która nieustannie rozgrzewa do czerwoności głównych aktorów sceny politycznej.

