Chorosińska znów przy Łatwogangu. Ten temat już raz ją sparzył

Dominika Chorosińska znowu interesuje się działalnością Łatwoganga

, chociaż jej wcześniejsze wypowiedzi doprowadziły do poważnego konfliktu w przestrzeni wirtualnej. Obecnie parlamentarzystka Prawa i Sprawiedliwości promuje ambitną zbiórkę pieniędzy na terapię ośmioletniego Maksa. Gwiazdor internetu próbuje zgromadzić 12 milionów złotych podczas rowerowej wyprawy przez cały kraj.

Pojawia się pytanie o odbiór najnowszego komunikatu polityczki przez użytkowników sieci oraz o to, czy tym razem uda jej się uniknąć zmasowanych słów krytyki ze strony opinii publicznej.

Dominika Chorosińska promuje charytatywny rajd Łatwoganga

Parlamentarzystka udostępniła w sieci komunikat na temat najnowszej inicjatywy pomocowej zorganizowanej przez Łatwoganga. Gwiazdor internetu postanowił przejechać całą Polskę na jednośladzie, nadając jednocześnie nieprzerwaną transmisję wideo. Celem jest zgromadzenie środków na ratowanie zdrowia ośmioletniego Maksa. Dziecko zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenne’a. To niezwykle poważne schorzenie genetyczne skutkuje powolnym, ale systematycznym obumieraniem tkanki mięśniowej. Terapia wymaga zebrania kwoty 12 milionów złotych.

Zrzut ekranu pochodzący z oficjalnego konta Dominiki Chorosińskiej wskazuje, że podczas publikacji jej wpisu licznik wpłat przekraczał zaledwie 400 tysięcy złotych. Niedługo potem serwisy informacyjne donosiły o ogromnym wzroście tej kwoty. Jak przekazali dziennikarze stacji TVN24, w sobotę tuż po godzinie 11:00 suma zgromadzonych środków wynosiła już ponad 5,3 miliona złotych. W tym właśnie momencie znany twórca internetowy przemierzał terytorium województwa łódzkiego.

- Łatwogang rozpoczął właśnie swoją kolejną akcję charytatywną, a licznik zbiórki przekroczył już 400 tys. zł. Tym razem celem jest pomoc 8-letniemu Maksowi, który choruje na schorzenie powodujące zanik mięśni. Influencer ruszył w trasę rowerową przez całą Polskę, prowadząc jednocześnie transmisję na żywo i zbierając środki na leczenie chłopca. Zapowiedział też, że jeśli uda się zebrać 12 mln zł jeszcze przed dotarciem do Gdańska, po krótkim odpoczynku wróci na rower i pojedzie dalej aż do Zakopanego - napisała Chorosińska.

Trasa Łatwoganga z Zakopanego prosto nad Morze Bałtyckie

Koncepcja całego przedsięwzięcia opiera się na prostych zasadach, choć wymaga ogromnego wysiłku fizycznego. Internetowy twórca rozpoczął swoją rowerową podróż w Zakopanem, a jego punktem docelowym jest Gdańsk. Zadeklarował również przed startem bardzo ambitny scenariusz. Jeżeli docelowa kwota wpłynie na konto zbiórki jeszcze przed osiągnięciem mety, po szybkiej regeneracji sił wyruszy w drogę powrotną do stolicy polskich Tatr.

Jest to już następna inicjatywa tego influencera, którego poczynania w minionych tygodniach śledził niemal cały kraj. W kwietniu Łatwogang zorganizował wielodniową relację na żywo, aby wspomóc działania Fundacji Cancer Fighters. Zgodnie z informacjami podawanymi przez telewizję TVN24, po oficjalnym zakończeniu tamtej ogromnej zbiórki charytatywnej system odnotował imponującą kwotę ponad 282 milionów złotych.

Poprzednie wpisy Dominiki Chorosińskiej o Łatwogangu oburzyły sieć

Gdy zakończyła się poprzednia, historyczna zbiórka funduszy, posłanka Prawa i Sprawiedliwości odniosła się do tego triumfu na swoich profilach społecznościowych. Jak informowało wówczas Radio Eska, jej komunikat spotkał się z gigantycznym sprzeciwem użytkowników sieci. Wiele osób uznało to za próbę politycznego upolitycznienia bezinteresownej pomocy oraz ukryty atak wymierzony w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Obecny charakter opublikowanego oświadczenia różni się jednak od poprzedniego. Parlamentarzystka skupia się na opisie celu zbiórki, stanie zdrowia dziecka oraz szczegółach rowerowej trasy. Faktycznie przyczynia się do promocji inicjatywy, która od samego początku cieszy się olbrzymim zainteresowaniem społecznym. Mimo to sprawa prawdopodobnie wygeneruje kolejne dyskusje. Wynika to z faktu, że podczas wcześniejszego wydarzenia charytatywnego odbiorcy niezwykle żywiołowo odpowiadali na wszelkie polityczne nawiązania do działań influencera.

Łatwogang udowadnia siłę internetu w pomocy dla Maksa

Młody twórca ponownie pokazuje, że wirtualne kampanie potrafią w ciągu zaledwie kilku godzin wygenerować potężne sumy pieniędzy oraz przyciągnąć wzrok czołowych redakcji. Zamiast realizować nagrania w zamkniętym pomieszczeniu, postanowił fizycznie przebyć Polskę na jednośladzie. Połączenie strumykowej transmisji na żywo, rosnącego licznika wpłat i szlachetnego celu ratowania ośmioletniego Maksa sprawia, że cała inicjatywa znowu staje się prawdziwym hitem w mediach społecznościowych.

Dominika Chorosińska zasiliła grono internautów aktywnie promujących zbiórkę funduszy. Należy jednak pamiętać, że w kontekście tej polityczki całe zdarzenie nabiera zupełnie innego znaczenia. Mając na uwadze dawną aferę wywołaną jej wpisami na temat inicjatyw youtubera, każde kolejne oświadczenie opublikowane przez parlamentarzystkę w tym temacie jest teraz poddawane niezwykle rygorystycznej ocenie społecznej.

Zgodnie ze stanem na 23 maja 2026 roku na godzinę 18:09, internetowy pasek wpłat na leczenie małego pacjenta osiągnął poziom dokładnie 8 229 187 złotych z wymaganej puli 12 milionów. Wynika z tego, że rowerowa krucjata influencera przyniosła już przeszło 8,2 miliona złotych. Do sfinansowania pełnej terapii ratującej życie brakuje obecnie niespełna 3,8 miliona złotych.

