Trumna Łukasza Litewki z biało-czerwoną flagą. Niezwykły gest żałobników przed kościołem

Państwowe uroczystości pożegnalne posła Lewicy w Sosnowcu

Sosnowiec stał się miejscem ostatniego pożegnania Łukasza Litewki. Żałobne uroczystości państwowe wystartowały krótko po godzinie 13:00 w parafii św. Joachima zlokalizowanej przy ulicy Popiełuszki 46. Przewodnictwo nad mszą świętą objął biskup Artur Ważny. Po zakończeniu ceremonii w świątyni ciało polityka zostanie przetransportowane na miejsce spoczynku przy ulicy Zuzanny.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję o pośmiertnym wyróżnieniu zmarłego parlamentarzysty. Karol Nawrocki uhonorował tragicznie zmarłego przedstawiciela Lewicy Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wśród żałobników politycy z prezydentem i premierem na czele

Nabożeństwo zaplanowano w oprawie państwowej, dlatego przy przykrytej biało-czerwoną flagą trumnie honorową wartę pełnią członkowie Straży Marszałkowskiej. Na miejscu stawiło się wielu czołowych przedstawicieli polskiej sceny politycznej. Zmarłego żegnają między innymi Włodzimierz Czarzasty, Anna Maria Żukowska, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Katarzyna Kotula z Lewicy. Pojawili się również Donald Tusk, Krzysztof Gawkowski, Mariusz Błaszczak z Prawa i Sprawiedliwości oraz Grzegorz Płaczek reprezentujący Konfederację. Jest także para prezydencka Karol i Marta Nawroccy.

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w czwartek, 23 kwietnia, kiedy w jadącego na jednośladzie posła uderzyło auto. Śmierć Łukasza Litewki wywołała ogromne poruszenie wśród zwykłych obywateli oraz w całym środowisku parlamentarnym. Parlamentarzysta słynął ze swojego ogromnego zaangażowania w pomoc osobom chorym, najsłabszym i potrzebującym wsparcia. Równie mocno walczył o prawa zwierząt, starając się realnie poprawić ich byt. Zawsze trzymał się z daleka od sejmowych sporów i politycznych awantur. Współpracownicy z różnych środowisk zgodnie podkreślają, że wyróżniała go otwartość, serdeczność oraz pełen szacunek do każdego rozmówcy.