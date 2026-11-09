Tomasz Sakiewicz apeluje o bojkot sieci RTV EURO AGD

Prezes TV Republika zamieścił w poniedziałek na platformie X ostry wpis adresowany do widzów swojej stacji. Tomasz Sakiewicz wyraził w nim ogromne oburzenie decyzją firmy RTV EURO AGD o wycofaniu reklam z telewizji. Przedsiębiorstwo wyjaśniało wcześniej, że ten krok wynika z kontrowersji wokół sposobu, w jaki stacja relacjonowała tragiczne zajścia w Krakowie.

Szef stacji zdecydował się jednak na bardzo radykalną odpowiedź. Tomasz Sakiewicz wezwał do pełnego bojkotu sklepów oraz oddawania zamówionego wcześniej sprzętu, a także do namawiania bliskich, przyjaciół i sąsiadów, aby również zrezygnowali z zakupów w tej sieci.

„Do białoruskich standardów zastraszania dziennikarzy, którzy relacjonowali wydarzenia na krakowskim rynku dołączyło kierownictwo RTV Euro AGD” – napisał na platformie X prezes TV Republika, Tomasz Sakiewicz.

Prezes TV Republika namawia klientów do zwracania towarów

Opublikowany w sieci komunikat zawierał ocenę, że krok podjęty przez sieć handlową stanowi cios w wolność słowa. W związku z tym szef stacji zaapelował do swoich odbiorców o stanowcze działanie.

„Apeluję o całkowity bojkot tej firmy, zwracanie już zamówionych towarów, rozmowy z sąsiadami i przyjaciółmi na temat szkodliwości korzystania z tej sieci” – napisał Tomasz Sakiewicz.

Prezes telewizji zaznaczył ponadto, że w jego ocenie zasady wolnego rynku nie powinny pozwalać na niszczenie wolności słowa. W swoim wpisie nawiązał także do kwestii bezpieczeństwa obywateli oraz samych krakowskich wydarzeń.

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Internauci reagują na apel Tomasza Sakiewicza w sprawie RTV EURO AGD

Wystąpienie szefa TV Republika odbiło się szerokim echem i wywołało w sieci prawdziwą lawinę komentarzy. Wielu użytkowników internetu nie zgodziło się z jego podejściem, otwarcie wyrażając w odpowiedziach wsparcie dla marki RTV EURO AGD.

„Zakupy tylko u nich!” – zadeklarował jeden z internautów. Kolejny z komentujących w mediach społecznościowych spojrzał na sprawę szerzej i stwierdził, że „Wolność słowa ma granice, które polegają na tym, że nie szerzy się dezinformacji i nienawiści”.

Konflikt dotyczący obecności spotów RTV EURO AGD na antenie TV Republika na dobre zagościł tym samym w mediach społecznościowych. Decyzja reklamodawcy nie zamknęła sprawy, lecz otworzyła nową, gorącą debatę o granicach wolności słowa, konsumenckich bojkotach oraz odpowiedzialności samych mediów.