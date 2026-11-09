Marsz ciszy w Krakowie po krwawym ataku. Tusk, Nawrocki i Gibała uczczą pamięć ofiar

Spis treści Atak w Krakowie i śmierć Michała Oksińskiego. Kulisy akcji służb

Wydarzenie, na które wcześniej zapraszał prezydent Krakowa Łukasz Gibała, rozpocznie się o godzinie 20:00 u zbiegu Rynku Głównego i ulicy Sławkowskiej. Według ustaleń radia Eska do gospodarza miasta dołączą również Karol Nawrocki oraz Donald Tusk. Wspólny przemarsz jest odpowiedzią na dramatyczne wydarzenia, które rozegrały się na krakowskim rynku w sobotę, 7 listopada.

Wówczas 24-letni napastnik zaczął strzelać z broni automatycznej do przypadkowych ludzi, pozbawiając życia sześć osób i raniąc piętnaście kolejnych, wśród których znalazło się dwóch policjantów. Zarówno poszkodowani mundurowi, jak i sam agresor trafili do szpitala. Odpowiedzialny za tę rzeź Michał Oksiński zmarł 9 listopada.

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Atak w Krakowie i śmierć Michała Oksińskiego. Kulisy akcji służb

Zamachowiec uniknie procesu sądowego, ponieważ postrzelony podczas policyjnego zatrzymania mężczyzna zmarł w poniedziałek nad ranem w szpitalu. Postępowanie dotyczące krakowskiej masakry oraz potrójnego morderstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim nadzoruje Małopolski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. W trakcie dramatu decydujące znaczenie miały błyskawiczne i dokładne działania ratowników oraz policji. Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar przedstawił dokładny przebieg akcji, zwracając uwagę na natychmiastową odpowiedź służb po odebraniu wezwania.

W rejon Rynku Głównego wysłano w sumie 30 policyjnych patroli. Mundurowi interweniowali zdecydowanie i po krótkiej strzelaninie obezwładnili agresora w zaledwie sześć minut od momentu przyjęcia zgłoszenia. W tym samym czasie na płycie rynku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a zespoły medyczne wspierane przez strażaków udzielały niezbędnej pomocy poszkodowanym.