Tomasz Sakiewicz tłumaczy się z relacji w Krakowie. Twierdzi, że widział tylko jednego policjanta

Bezpośrednio po dramatycznym ataku na krakowskim Rynku, Tomasz Sakiewicz prowadził relację na żywo z Krakowa na antenie Telewizji Republika, podczas której oznajmił, że w miejscu tragedii nie było policji, gdyż funkcjonariuszy oddelegowano do Warszawy.

Wypowiedź ta spotkała się z ogromnym oburzeniem, gdyż mundurowi interweniowali błyskawicznie, a dwóch z nich odniosło ciężkie obrażenia. Nadawcy wytknięto powielanie niesprawdzonych doniesień, osłabianie zaufania do służb, sianie paniki oraz wykorzystywanie dramatu do bieżącej walki politycznej. Oficjalną skargę do KRRiT skierowała ministra kultury Marta Cienkowska, natomiast zasiadający w Radzie prof. Tadeusz Kowalski uznał to za złamanie ustawy o radiofonii i telewizji. W efekcie tych zawiadomień szefowa KRRiT dr Agnieszka Glapiak wszczęła postępowanie wyjaśniające. Organ zażąda od stacji zapisu emisji oraz stosownych wyjaśnień, a następnie podda zgromadzony materiał wnikliwej ocenie prawnej.

Dziennikarze „Super Expressu” poprosili szefa Republiki o odniesienie się do oskarżeń dotyczących manipulowania faktami. Tomasz Sakiewicz utrzymuje, że wymierzona w niego krytyka stanowi dowód na powrót do metod państwa autorytarnego, podczas gdy on sam realizował wyłącznie swoją misję dziennikarską w trakcie największego zamachu terrorystycznego na terenie Polski.

„Kiedy dziennikarz widzi jakieś ważne wydarzenie, włącza nagranie i zaczyna informować. Ja również komentuję to, co widzę. Zadaję podstawowe pytanie, które zadają setki ludzi wokół mnie. Gdzie jest policja? To pytanie nie jest po to, żeby kogoś rozliczać, tylko po to, żeby ustalić, co ci ludzie mają zrobić. […] No przecież gdyby tam nawet nie było pewności, czy ktoś gdzieś jeszcze nie strzela obok, a strzały było słychać” – tłumaczy prezes Telewizji Republika.

Szef stacji odrzuca oskarżenia o zakłamywanie rzeczywistości. Przekonuje, że widoczny za nim w trakcie wejścia na żywo funkcjonariusz był technikiem kryminalistyki, którego wcześniej wysłano do zabezpieczania manifestacji. Według jego relacji policjant miał na sobie cywilne ubranie i zaledwie chwilę wcześniej dotarł w rejon ataku.

„Można się kłócić z tym, co mówiłem, ale nie można się kłócić z tym, co pokazywałem. Faktycznie na placu, jak się potem okazało, bo to sprawdziłem, był jeden nietypowo ubrany policjant, nie w mundurze, który miał jakąś naszywkę. Myślałem w ogóle, że to jest jakiś ochroniarz, bo on nie miał munduru i po prostu pokonaliśmy tę samą odległość z miejsca demonstracji, mniej więcej w tym samym czasie” – opowiada Sakiewicz.

Kontynuując swoją wypowiedź, publicysta zapewnia, że w miejscu dramatycznych wydarzeń nie zauważył żadnych innych oddziałów policji ani sprawnie działającego sztabu kryzysowego.

„Jeżeli leżą ludzie, umierają i wszyscy robią, co mogą, żeby pomóc, ale przede wszystkim większość chce uciekać, tylko nie wie gdzie. I to wymaga w ogóle wyjaśnienia. Nie było ośrodka dowodzenia” – stwierdził Tomasz Sakiewicz. „Policja i władza wiedzą, że to jest ich największa wtopa od kiedy istnieje policja w tej formie” – zaznacza szef stacji.

W ocenie kierującego telewizją, pretensje kierowane pod adresem jego przekazu mają na celu ukrycie winy rządu oraz szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Sakiewicz utrzymuje, że po nagłośnieniu uchybień stał się obiektem zmasowanego hejtu oraz gróźb śmierci, które otrzymuje wraz z rodziną, a bezpośrednią winą za to zjawisko obarcza szefa rządu Donalda Tuska.

„Próbują przykryć osobistą odpowiedzialność ministra Kierwińskiego nieprawdopodobnym atakiem, również kłamstwami, które on wygłosił na temat rzekomych prawicowych poglądów czy konotacji tego terrorysty, ale przede wszystkim próbują zagłuszyć nas ściekiem wyzwisk, gróźb karalnych, bo niestety takich dostaję bardzo dużo – gróźb pozbawienia życia” – dodaje Sakiewicz.

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