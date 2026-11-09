Marcin Kierwiński na zdjęciu AI ze sprawcą ataku w Krakowie. MSWiA reaguje i zawiadamia prokuraturę

Marcin Kierwiński na przerobionym zdjęciu. MSWiA składa zawiadomienie do prokuratury

Z ustaleń Polskiej Agencji Prasowej wynika, że krążąca w sieci grafika powstała z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Wskazały na to wyniki analizy Synth ID, która potwierdziła zastosowanie narzędzi OpenAI.

- Kłamstwo rozpowszechniały m.in. profile związane z Telewizją Republika - napisała Karolina Gałecka.

W ten sposób rzeczniczka skomentowała wpis zamieszczony na platformie X przez dziennikarza Telewizji Republika Sławomira Jastrzębskiego. Podstawą zmanipulowanego obrazu było prawdziwe zdjęcie. Pierwotnie obok ministra widoczny był Krzysztof Kucicki, kandydat do Rady Dzielnicy Białołęka w Warszawie w 2024 roku. Oryginalną fotografię opublikował na Facebooku 24 kwietnia 2024 roku. W wersji zmodyfikowanej przy użyciu AI jego postać zastąpiono wizerunkiem sprawcy ataku w Krakowie.

Karolina Gałecka poinformowała, że zabezpieczane są materiały związane z rozpowszechnianiem fałszywej fotografii. Potwierdziła także, że sprawa zostanie przekazana prokuraturze.

- Zero tolerancji dla tego typu prymitywnego zachowania - podsumowała.

Głos w sprawie nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych po ataku w Krakowie zabrał również minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. W poniedziałek poinformował, że prokuratura zbada publikowane w internecie wypowiedzi pod kątem możliwości popełnienia przestępstwa.

- My będziemy patrzeć pod kątem prawnokarnym, czy te wypowiedzi da się zakwalifikować jako rodzaj jakiegoś przestępstwa — zapowiedział Żurek.

Fałszywe zdjęcia sprawcy ataku w Krakowie. Dezinformacja zdobyła miliony wyświetleń

W internecie pojawiła się również kolejna grafika wygenerowana z użyciem sztucznej inteligencji. Widać na niej zamaskowanego mężczyznę ubranego w mundur z naszywką przedstawiającą flagę Ukrainy, a w tle znajduje się polskie godło. Autorzy fałszywych przekazów twierdzili, że fotografia zamieszczona na Telegramie przedstawia napastnika odpowiedzialnego za atak w Krakowie.

- Dzięki tato za broń - brzmiał opis rzekomej grafiki.

Badanie przeprowadzone za pomocą Synth ID potwierdziło jednak, że zdjęcie wygenerowano przy wykorzystaniu narzędzi OpenAI. Z danych ukraińskiego Centrum Komunikacji Strategicznej i Bezpieczeństwa Informacyjnego (CSCIS) wynika, że w ciągu dwóch dni grafika zebrała co najmniej 10 milionów wyświetleń na platformach społecznościowych.

NASK zgłosił około 2 tys. kont szerzących dezinformację na temat wydarzeń w Krakowie. W tej grupie znalazły się również boty, które w sposób automatyczny zamieszczały wpisy w różnych językach. Publikacje pojawiały się głównie po polsku, angielsku, francusku i niderlandzku.

- Zidentyfikowano kilkadziesiąt kont posługujących się także językiem rosyjskim lub zawierających odniesienia do Rosji. To sygnały wymagające szczególnej uwagi, choć samo ich występowanie nie przesądza o pochodzeniu ani koordynacji całej operacji - podkreślił w niedzielę na platformie X wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Atak na Rynku Głównym w Krakowie. Nie żyje sześć osób oraz napastnik

Do ataku doszło w sobotę na krakowskim Rynku Głównym. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień z broni automatycznej w kierunku przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, natomiast 16 odniosło obrażenia. Wśród rannych było dwóch funkcjonariuszy policji oraz napastnik, który zmarł w szpitalu w poniedziałek we wczesnych godzinach porannych. Z kolei w mieszkaniu rodziny sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała trzech osób z jego najbliższej rodziny.

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