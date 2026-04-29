Tłumy na państwowym pogrzebie Łukasza Litewki. Pojawił się Błaszczak

Sara Osiecka
2026-04-29 13:24

O godzinie 13:00 w Sosnowcu ruszyły uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki. Wydarzenie ma charakter państwowy, a za jego organizację odpowiada Kancelaria Sejmu. Przed kościołem rozstawiono telebim dla ogromnego tłumu żałobników. Wśród zgromadzonych nie zabrakło najważniejszych osób w państwie, w tym licznej reprezentacji Lewicy oraz polityka Prawa i Sprawiedliwości.

Politycy na pogrzebie Łukasza Litewki
  • Uroczystości o randze państwowej: Za formalną organizację odpowiada Kancelaria Sejmu. Ze względu na przewidywaną obecność nawet 20 tysięcy żałobników, przed budynkiem zainstalowano telebim oraz zapewniono internetową transmisję na żywo.
  • Ścisła ochrona i wzmożone środki bezpieczeństwa: Teren wokół sosnowieckiej świątyni otoczono metalowymi zaporami, a porządku pilnują duże siły policji i Żandarmerii Wojskowej.
  • Ponadpartyjne pożegnanie parlamentarzysty: W ostatniej drodze uczestniczą czołowi politycy z różnych ugrupowań. Na miejscu zjawił się Karol Nawrocki z żoną, minister Mateusz Kotecki, a także liczni działacze Lewicy oraz Prawa i Sprawiedliwości.

Ostatnie pożegnanie Łukasza Litewki to uroczystość państwowa, za której przebieg w całości odpowiada Kancelaria Sejmu. Aby absolutnie każdy chętny mógł wziąć w niej udział, uruchomiono specjalną relację wideo w czasie rzeczywistym. Ponadto przed budynkiem sosnowieckiego kościoła pod wezwaniem świętego Joachima umieszczono duży ekran, wyświetlający przebieg mszy dla osób, które nie zmieściły się w środku.

Intensywne prace przygotowawcze wokół świątyni trwały od wczesnych godzin porannych. Cały teren starannie odgrodzono policyjnymi barierkami, a nad bezpieczeństwem ogromnego tłumu czuwają funkcjonariusze prewencji oraz Żandarmeria Wojskowa. W okolicy zaparkowały również lawety, przygotowane do natychmiastowego odholowania aut blokujących drogi ewakuacyjne. Organizatorzy doskonale zdawali sobie sprawę z ogromnej skali wydarzenia – wstępne szacunki mówiły o udziale ponad 20 tysięcy osób. Najbardziej zdeterminowani żałobnicy pojawili się pod kościołem już kilka godzin przed rozpoczęciem liturgii, aby zająć dogodne miejsca i godnie pożegnać tragicznie zmarłego polityka.

Politycy Lewicy i PiS żegnają Łukasza Litewkę

W tych trudnych chwilach w uroczystościach biorą udział kluczowi reprezentanci najwyższych władz państwowych. Jak oficjalnie poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, w Sosnowcu obecny jest Karol Nawrocki wraz z małżonką, a towarzyszy im minister Mateusz Kotecki, pełniący funkcję podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta.

Zmarłego parlamentarzystę w ostatniej drodze żegnają jego partyjni współpracownicy z Lewicy, w tym między innymi Włodzimierz Czarzasty, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Magdalena Biejat, Katarzyna Kotula oraz Tomasz Trela. W kościele pojawili się te: polityk Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak i Grzegorz Płaczek z Konfederacji.

