Nowy zakaz uderzy w bezpieczeństwo żołnierzy? Poseł interweniuje w sprawie saszetek nikotynowych

Tradycyjne papierosy emitują dym, zapach i światło, co w warunkach bojowych może zdradzić pozycję żołnierza.

Poseł sugeruje, że bezdymne produkty nikotynowe mogą być bezpieczniejszą alternatywą z punktu widzenia wojskowej taktyki i maskowania.

W interpelacji padają pytania, czy resort obrony konsultował nowe przepisy z doświadczonymi żołnierzami i czy uwzględnił specyfikę działań operacyjnych.

Dym z papierosa może zdradzić pozycję. Poseł pyta o bezpieczeństwo na polu walki

W interpelacji skierowanej do ministra obrony narodowej poseł Adam Luboński poruszył kwestię wpływu projektowanych ograniczeń w sprzedaży saszetek nikotynowych na bezpieczeństwo Sił Zbrojnych RP. Jak podkreśla, choć ochrona zdrowia żołnierzy jest priorytetem, nie można ignorować specyfiki działań bojowych.

Zdaniem posła używanie tradycyjnych papierosów wiąże się z emisją dymu, zapachu, a także żaru i światła. Te czynniki, jak czytamy w dokumencie, mogą mieć kluczowe znaczenie podczas operacji prowadzonych w nocy, w ukryciu lub na pozycjach wymagających zachowania szczególnej dyskrecji. W praktyce oznacza to ryzyko łatwiejszego wykrycia żołnierza przez przeciwnika.

Bezdymne alternatywy a maskowanie. Czy MON analizował wpływ nowych produktów na taktykę?

Poseł Luboński zwraca uwagę, że produkty takie jak saszetki nikotynowe, które nie emitują dymu, światła ani ciepła, mogą stanowić bezpieczniejszą alternatywę w kontekście taktyki wojskowej. W związku z tym pyta ministra, czy resort obrony analizował, jak zastąpienie papierosów takimi wyrobami mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo i skuteczność maskowania żołnierzy.

W interpelacji pojawia się pytanie, czy Ministerstwo Obrony Narodowej dysponuje analizami dotyczącymi zagrożeń związanych z paleniem papierosów w warunkach bojowych. Poseł chce wiedzy, czy ten aspekt został wzięty pod uwagę przy ocenie nowych regulacji, które mają ograniczyć dostęp do bezdymnych alternatyw.

Czy głos żołnierzy został wysłuchany? Pytania o konsultacje w sprawie nowych przepisów

Kluczową kwestią poruszoną w dokumencie jest proces konsultacji międzyresortowych. Adam Luboński pyta, czy Ministerstwo Obrony Narodowej, opiniując projekt, analizowało jego wpływ na bezpieczeństwo działań operacyjnych, a nie tylko na zdrowie żołnierzy i profilaktykę uzależnień.

Poseł docieka również, czy resort konsultował te regulacje z przedstawicielami Sił Zbrojnych, w szczególności z żołnierzami posiadającymi doświadczenie bojowe z misji zagranicznych czy operacji specjalnych. Chodzi o sprawdzenie, czy głos praktyków, dla których maskowanie jest podstawą przetrwania, został w ogóle uwzględniony.

Poseł Adam Luboński oczekuje od resortu odpowiedzi, czy projektowane przepisy powinny uwzględniać szczególne potrzeby Sił Zbrojnych związane z bezpieczeństwem prowadzenia działań bojowych. W interpelacji zawarto również prośbę o informację, czy Ministerstwo Obrony Narodowej zgłaszało uwagi dotyczące wojskowego aspektu regulacji w trakcie konsultacji międzyresortowych.