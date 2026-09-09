Świat pożegnał króla Haralda V. Wśród żałobników Karol Nawrocki

9 września w Oslo odbyły się uroczystości pogrzebowe króla Norwegii Haralda V, który zmarł w wieku 89 lat, po ponad trzech dekadach na tronie.

W ostatnim pożegnaniu wzięli udział liczni politycy i przedstawiciele domów panujących, co dowodzi ogromnego międzynarodowego autorytetu zmarłego władcy.

W kondukcie i nabożeństwie żałobnym uczestniczył także prezydent Polski Karol Nawrocki, reprezentując nasz kraj.

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Król Norwegii Harald V odszedł 28 sierpnia, mając 89 lat i kończąc tym samym swoje długie, 35-letnie panowanie. Był najstarszym monarchą sprawującym władzę w Europie. Jak przekazał Pałac Królewski, król zmarł w spokoju w stołecznym szpitalu Rikshospitalet, gdzie przebywał w związku z pogarszającym się zdrowiem. Jego śmierć zapoczątkowała w Norwegii czas narodowej żałoby.

Główne ceremonie pogrzebowe zorganizowano 9 września w norweskiej stolicy. W samo południe trumnę z ciałem Haralda V wyniesiono z Pałacu Królewskiego, po czym ruszył uroczysty kondukt w kierunku katedry w Oslo. Przemarszowi towarzyszyły honorowe salwy z 21 dział, a na trasie zgromadziły się tłumy Norwegów pragnących pożegnać swojego wieloletniego władcę.

W uroczystościach wzięli udział członkowie norweskiej rodziny królewskiej, a także liczni delegaci z zagranicy, reprezentujący zarówno państwa o ustroju monarchicznym, jak i republikańskim. Wśród zaproszonych na uroczystość znaleźli się m.in. brytyjski książę William, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a także król Hiszpanii Filip VI z małżonką Letizią. Nie zabrakło również króla Danii Fryderyka X z królową Marią oraz szwedzkiego monarchy Karola XVI Gustawa. Hołd zmarłemu oddali także przedstawiciele rodzin królewskich z Belgii, Holandii, Monako, Luksemburga oraz Jordanii.

Udział Karola Nawrockiego w pogrzebie króla Haralda V

Prezydent Karol Nawrocki reprezentował Polskę, biorąc udział w kondukcie żałobnym ramię w ramię z innymi światowymi przywódcami. Na opublikowanych zdjęciach widać polskiego prezydenta kroczącego w procesji m.in. za prezydentem Zełenskim oraz księciem Williamem.

Udział prezydenta Nawrockiego w ceremonii został wcześniej zapowiedziany przez sekretarza stanu Marcina Przydacza. Podkreślił on wieloletnie zaangażowanie króla Haralda V w budowanie dobrych relacji z Polską oraz to, że jego śmierć kończy pewną epokę w historii Norwegii, kraju będącego bliskim sojusznikiem naszego państwa. Karol Nawrocki opublikował również oficjalne kondolencje.

- Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Jego Królewskiej Mości Króla Norwegii Haralda V. W tych trudnych chwilach łączę się w modlitwie oraz składam wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Królewskiej oraz całemu Narodowi Norweskiemu

Nabożeństwo i koniec żałoby narodowej

Punktualnie o godzinie 13:00 w osloskiej katedrze rozpoczęła się msza żałobna. W tym samym czasie w całym kraju zarządzono minutę ciszy, a ceremonia była transmitowana na żywo. Pogrzeb ostatecznie zamknął okres żałoby narodowej, który trwał od dnia śmierci monarchy. W dniach poprzedzających pogrzeb, przeszło 46 tysięcy osób miało szansę osobiście oddać hołd królowi w kaplicy pałacowej.

W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego na pogrzebie króla:

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