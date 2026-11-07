Strzelanina w Krakowie. Szef MSWiA Marcin Kierwiński jedzie na miejsce tragedii

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotnie popołudnie, 7 listopada, w rejonie krakowskiego Rynku Głównego. Bilans tego ataku jest tragiczny, ponieważ śmierć na miejscu poniosło pięć osób, a kilkanaście zostało rannych, wliczając w to dwóch funkcjonariuszy policji. Z informacji przekazanych przez małopolskich mundurowych wynika, że napastnik został postrzelony przez interweniujących stróżów prawa, a następnie trafił do szpitala.

W sprawie dramatycznych wydarzeń w sercu miasta komunikat wydał już premier Donald Tusk. Szef rządu przekazał: „Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu”.

Do tragedii za pośrednictwem mediów społecznościowych odniósł się również prezydent Karol Nawrocki: „Z ogromnym niepokojem przyjmuję doniesienia o tragicznych wydarzeniach w centrum Krakowa. Moje myśli są z ofiarami, poszkodowanymi i ich rodzinami. Pozostaję w kontakcie z odpowiednimi służbami i oczekuję pełnego wyjaśnienia okoliczności tych dramatycznych wydarzeń. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest w drodze do Krakowa. Bezpieczeństwo Polaków jest absolutnym priorytetem!”.

Informację o swoim pilnym wyjeździe na miejsce zdarzenia potwierdził minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. „Olbrzymia tragedia w Krakowie . 5 osób nie żyje. Jestem w drodze do Krakowa”, poinformował szef resortu we wpisie opublikowanym w serwisie X.