Karol Nawrocki reaguje na strzelaninę w Krakowie. Prezydent wydał pilny komunikat

W sobotę 7 listopada w Krakowie rozegrały się niespodziewane i dramatyczne sceny. W mieście wybuchła strzelanina, która doprowadziła do śmierci kilku osób oraz zranienia wielu innych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że napastnik celował w całkowicie przypadkowych przechodniów. Małopolska policja opublikowała na portalu X swój pierwszy komunikat w tej sprawie, informując: „Trwa policyjna akcja na Rynku Głównym w Krakowie. Około godziny 15 mężczyzna z samochodu, którym wjechał do rynku, zaczął oddawać strzały do przypadkowych osób. Sprawca został zatrzymany. Są ranne osoby w tym policjanci”. Wkrótce potem funkcjonariusze zaktualizowali te doniesienia, przekazując: „W zdarzeniu w Rynku Głównym śmierć poniosło 5 osób, kilkanaście jest rannych. Sprawca został postrzelony przez policjantów, jest obecnie transportowany do szpitala. Trwa akcja służb na miejscu zdarzenia”.

Do doniesień o dramacie na krakowskim rynku szybko odniósł się prezydent Karol Nawrocki. Polityk zamieścił wpis w mediach społecznościowych, w którym zaznaczył, że z wielkim niepokojem przyjął te tragiczne informacje.

Z ogromnym niepokojem przyjmuję doniesienia o tragicznych wydarzeniach w centrum Krakowa. Moje myśli są z ofiarami, poszkodowanymi i ich rodzinami - napisał prezydent Polski.

W dalszej części wpisu Karol Nawrocki zaznaczył, że utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami służb i domaga się dokładnego zbadania wszystkich okoliczności krakowskiej tragedii. Prezydent oświadczył: „Pozostaję w kontakcie z odpowiednimi służbami i oczekuję pełnego wyjaśnienia okoliczności tych dramatycznych wydarzeń. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest w drodze do Krakowa. Bezpieczeństwo Polaków jest absolutnym priorytetem!”.