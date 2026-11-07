Legia Warszawa zagra z Rakowem Częstochowa. Czy uczeń pokona mistrza?

Legia Warszawa zagra z Rakowem Częstochowa

Niedzielne spotkanie 14. kolejki ekstraklasy to konfrontacja drużyn z przeciwległych biegunów ligowej tabeli. Trzecia w klasyfikacji ekipa ze stolicy podejmie przedostatni zespół rozgrywek na własnym obiekcie, gdzie zabraknie zorganizowanej grupy kibiców gości. Teoretycznym faworytem wydają się gospodarze, jednak częstochowianie od niespełna trzech tygodni mają nowego szkoleniowca. Dawid Szwarga otrzymał zadanie błyskawicznego wyciągnięcia zespołu ze strefy spadkowej i marszu w górę tabeli.

Największym podtekstem meczu jest fakt, że obecny trener gości przez ponad dwa lata był najbliższym współpracownikiem Marka Papszuna. Obecny opiekun stołecznego klubu przeniósł się tam z Częstochowy w grudniu ubiegłego roku. W sezonie 2025/26 Szwarga prowadził Arkę Gdynia i mierzył się z Papszunem dwukrotnie. Pod koniec listopada 2025 roku przegrał 1:4 z częstochowianami, a w lutym zremisował 2:2 z warszawianami, tracąc dwubramkowe prowadzenie w samej końcówce.

"Na pewno Marek Papszun jest bardzo ważną postacią w moim rozwoju trenerskim i wiele się przy nim nauczyłem. Obaj lubiliśmy pracować ze sobą, a ja na tym dużo skorzystałem. W poprzednim sezonie graliśmy ze sobą dwukrotnie i w drugim przypadku prowadzona przeze mnie Arka powinna wygrać. Teraz będzie trzecia konfrontacja i liczę na sukces. Ale to nie będzie mecz Papszun - Szwarga, lecz Legia - Raków i to nie trenerzy będą pierwszoplanowymi bohaterami, tylko piłkarze. Można się spodziewać dwóch drużyn, które są dobrze zorganizowane, więc nie będą stać i czekać na swoją szansę, tylko postarają się, by te szanse tworzyć. Myślę, że będzie się dużo dziać, a czy kibice będą zadowoleni, to już inna kwestia."

Kto wygra ten prestiżowy pojedynek?

Podczas przedmeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec częstochowian odniósł się do zmian, jakie zaszły w stołecznej ekipie po zmianie trenera. Zauważył on wyraźną poprawę organizacji gry rywali, podkreślając, że warszawianie doskonale wiedzą, co chcą osiągnąć na murawie. Zaznaczył jednak, że czasami mają problemy z praktyczną realizacją swoich planów taktycznych, a jego drużyna spróbuje to bezlitośnie wykorzystać na boisku.

Dotychczasowy bilans bezpośrednich ligowych starć obu klubów to 22 spotkania, z których dziewięć zakończyło się triumfem warszawian. Zespół z Częstochowy wygrywał pięciokrotnie, a osiem razy drużyny dzieliły się punktami. W sezonie 2023/24 Szwarga prowadził częstochowian przeciwko drużynie ze stolicy dwukrotnie, notując wyjazdowe zwycięstwo 2:1 nad zespołem Kosty Runjaicia oraz remis 1:1 na własnym stadionie z ekipą Goncalo Feio.

"Tych "smaczków" w meczach Rakowa z Legią jest tyle, że nie potrzeba kolejnych."