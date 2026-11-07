Korona Kielce przegrywa z Radomiakiem Radom. Kto został bohaterem?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-11-07 14:44

Piłkarze Radomiaka Radom odnieśli cenne wyjazdowe zwycięstwo, pokonując Koronę Kielce 2:0 w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Po bezbramkowej pierwszej połowie goście zadali dwa decydujące ciosy po przerwie. Oba gole padły po uderzeniach głową. Spotkanie obejrzało z trybun blisko 11 tysięcy kibiców.

Piłkarz Radomiaka uderza piłkę głową w walce z rywalem z Korony Kielce. O wygranej gości przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dwóch piłkarzy w powietrzu walczących o piłkę głową podczas meczu na pełnym stadionie.

Dwa ciosy w drugiej połowie

Pierwsza połowa spotkania w Kielcach nie przyniosła bramek i zakończyła się remisem 0:0. Przełom nastąpił w 69. minucie, kiedy Filip Koperski precyzyjnym strzałem głową pokonał bramkarza gospodarzy. Korona Kielce próbowała odrobić straty, ale defensywa drużyny przyjezdnej skutecznie odpierała ataki. Mecz stał się bardzo zacięty i wyrównany.

Kwestia zwycięstwa rozstrzygnęła się ostatecznie na osiem minut przed upływem regulaminowego czasu gry. W 82. minucie Jan Grzesik podwyższył wynik na 2:0, również kierując piłkę do siatki uderzeniem głową. Zespół z Kielc nie był już w stanie odpowiedzieć na to trafienie i odwrócić losów rywalizacji. Radomiak kontrolował przebieg gry do samego końca.

Czerwona kartka w końcówce

Zawody w Kielcach obfitowały w twardą walkę, o czym świadczy duża liczba kartek pokazanych przez arbitra. W 85. minucie boisko musiał opuścić Zie Ouattara, który został ukarany drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką. Mimo gry w osłabieniu przez ostatnie minuty, Radomiak Radom utrzymał pewne prowadzenie. Gospodarze nie potrafili wykorzystać przewagi liczebnej.

Arbitrem głównym tego ligowego starcia był Tomasz Kwiatkowski z Warszawy. Zmagania obu zespołów w tym ważnym meczu Ekstraklasy śledziło na żywo dokładnie 10 934 widzów. Porażka komplikuje sytuację Korony, natomiast goście mogą cieszyć się z niezwykle ważnego kompletu punktów. Trenerzy obu drużyn dokonali w drugiej połowie łącznie siedmiu zmian.

 

ROLKI