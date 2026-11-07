Strzelanina w Krakowie. Minister Waldemar Żurek zapowiada surowe rozliczenie sprawcy

W sobotę 7 listopada w Krakowie rozegrały się dramatyczne sceny. Pierwsze doniesienia wskazują na to, że celem ataku stały się zupełnie przypadkowe osoby. Funkcjonariusze z Małopolski opublikowali na portalu X wstępny komunikat w tej sprawie. „Trwa policyjna akcja na Rynku Głównym w Krakowie. Około godziny 15 mężczyzna z samochodu, którym wjechał do rynku, zaczął oddawać strzały do przypadkowych osób. Sprawca został zatrzymany. Są ranne osoby w tym policjanci” – poinformowała policja w mediach społecznościowych.

Wkrótce mundurowi opublikowali kolejne, tragiczne informacje o skutkach ataku. „W zdarzeniu w Rynku Głównym śmierć poniosło 5 osób, kilkanaście jest rannych. Sprawca został postrzelony przez policjantów, jest obecnie transportowany do szpitala. Trwa akcja służb na miejscu zdarzenia” – czytamy w zaktualizowanym komunikacie służb.

W sprawie wstrząsających wydarzeń w stolicy Małopolski wypowiedział się już premier Donald Tusk, który zaznaczył, że pozostaje w stałym kontakcie z szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Głos zabrał również pełniący funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemar Żurek. Polityk złożył wyrazy współczucia bliskim ofiar śmiertelnych oraz poprosił społeczeństwo o zachowanie spokoju. Jednocześnie zadeklarował, że osoba odpowiedzialna za ten atak poniesie konsekwencje.

Ogromna tragedia na krakowskim Rynku. Łączę się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar tej niewyobrażalnej tragedii. Sprawca został ranny i zatrzymany. Na miejscu zdarzenia pracują już prokuratorzy, policja oraz wszystkie służby, które zabezpieczają ślady i wyjaśniają okoliczności ataku. Państwo działa. Apelujemy o zachowanie spokoju i nieutrudnianie pracy służbom. Doprowadzimy do surowego rozliczenia sprawcy tej zbrodni.— Waldemar Żurek (@w_zurek) November 7, 2026

Ogromna tragedia na krakowskim Rynku. Łączę się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar tej niewyobrażalnej tragedii. Sprawca został ranny i zatrzymany. Na miejscu zdarzenia pracują już prokuratorzy, policja oraz wszystkie służby, które zabezpieczają ślady i wyjaśniają okoliczności ataku. Państwo działa. Apelujemy o zachowanie spokoju i nieutrudnianie pracy służbom. Doprowadzimy do surowego rozliczenia sprawcy tej zbrodni.