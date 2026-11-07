WTA Hongkong. Eala i Liu zagrają w finale, kto sięgnie po trofeum?

Zwycięstwa w półfinałach

Alexandra Eala z Filipin awansowała do decydującego starcia turnieju WTA 250 w Hongkongu. Tenisistka pokonała Greczynkę Marię Sakkari 7:5, 3:6, 6:4 po wyrównanym i zaciętym meczu. Zwycięstwo zapewniło jej udział w niedzielnym finale.

Jej przeciwniczką będzie Amerykanka Claire Liu, która również skutecznie przeszła fazę półfinałową. W swoim spotkaniu pokonała Rosjankę Aleksandrę Szubladze 7:5, 6:4, co pozwoliło jej na rywalizację o główną nagrodę turnieju na kortach twardych.

Walka o tytuł i rankingi

Dla 21-letniej Eali finał w Hongkongu to szansa na zdobycie drugiego tytułu w karierze zawodowej. Pięć lat starsza Liu wciąż czeka na swój pierwszy triumf w głównym cyklu WTA, co dodaje dodatkowego ciężaru gatunkowego temu finałowi.

Niezależnie od wyniku spotkania, Eala awansuje w poniedziałek na najwyższe w karierze 15. miejsce w rankingu WTA. Z kolei Liu, obecnie sklasyfikowana na 102. pozycji, ma zagwarantowany skok co najmniej do ósmej dziesiątki światowego zestawienia, co stanowi dla niej znaczący sukces.