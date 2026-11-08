Strzelanina w Krakowie. Ambasador USA Tom Rose przekazał słowa wsparcia od Donalda Trumpa

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Ambasador Stanów Zjednoczonych Tom Rose odniósł się do krwawej strzelaniny w Krakowie.
Dyplomata przekazał wyrazy solidarności z narodem polskim od prezydenta USA Donalda Trumpa.
Przedstawiciel Waszyngtonu ocenił, że Polska jest państwem bezpiecznym, a tego typu brutalne ataki są sprzeczne z naturą Polaków.
W wyniku ataku na Rynku Głównym życie straciło sześć osób, a piętnaście odniosło obrażenia.
Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o ogłoszeniu dwudniowej żałoby narodowej w całym kraju.
Donald Trump i ambasador Tom Rose reagują na tragedię w Krakowie
Władze Stanów Zjednoczonych bardzo szybko odniosły się do dramatycznych doniesień ze stolicy Małopolski. Krótko po sobotniej tragedii w Krakowie głos zabrał urzędujący w naszym kraju ambasador USA Tom Rose. Dyplomata opublikował w niedzielę komunikat w serwisie X, w którym podkreślił, że wydarzenia te głęboko wstrząsnęły Amerykanami, a prezydent Donald Trump osobiście współczuje pogrążonym w smutku Polakom.
Była to już kolejna wypowiedź przedstawiciela Białego Domu na temat krakowskiego zamachu. Ambasador Tom Rose zaznaczył, że prezydent USA Donald Trump oraz całe amerykańskie społeczeństwo opłakują zamordowanych wspólnie z Polską. Pierwsze wyrazy wsparcia dyplomata zamieścił na platformie X już w sobotę, niedługo po samym ataku, zapewniając, że „Ameryka stoi w tej mrocznej godzinie u boku Polski i ukochanych obywateli Krakowa”.
Dzisiaj, gdy Polska opłakuje ofiary, prezydent USA Donald Trump i Ameryka opłakują je razem z nią – napisał ambasador Tom Rose.
Ambasador USA Tom Rose o bezpieczeństwie w Polsce
Opublikowane przez ambasadora Rose'a wpisy wykraczały poza standardowe wyrazy współczucia. Przedstawiciel USA zwrócił uwagę na istotny aspekt, który łatwo przeoczyć w obliczu tak ogromnego dramatu. Chodzi o całkowitą wyjątkowość tego typu brutalnych zdarzeń w Polsce na tle innych państw świata, co skłoniło dyplomatę do nazwania naszego kraju oazą spokoju.
Uderza rozmiar szoku, który wywołała w Polsce wczorajsza, potworna zbrodnia w Krakowie. Przemoc na taką skalę jest tu nie tylko czymś niespotykanym; jest wręcz nie do pomyślenia i całkowicie obca polskiemu charakterowi narodowemu – napisał na platformie X.
Amerykański polityk rozwinął tę myśl w dalszej części swojej wypowiedzi. Według niego powszechny szok i przerażenie społeczeństwa najlepiej dowodzą głębokiego przywiązania Polaków do pokoju. Ambasador Tom Rose kilkukrotnie akcentował wysoki poziom bezpieczeństwa w Polsce, uznając sobotni atak za zjawisko zupełnie obce rodzimej mentalności. W jego ocenie utrzymanie takiego stanu rzeczy to bezpośrednia zasługa samych obywateli.
Polska jest tak niezwykle bezpieczna, spokojna i uporządkowana właśnie dlatego, że jej mieszkańcy są tak przyzwoici – podkreślił amerykański dyplomata.
Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie. Prezydent Karol Nawrocki ogłasza żałobę
Kondolencje płynące z amerykańskiej ambasady mają bezpośredni związek z dramatycznymi scenami z sobotniego popołudnia. Około godziny 15.00 na krakowskim Rynku Głównym, należącym do najbardziej znanych miejsc w kraju, doszło do zbrojnego ataku. Uzbrojony 24-letni mężczyzna zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów.
Całym państwem wstrząsnęła informacja o bilansie tego zdarzenia, w którym napastnik pozbawił życia sześć osób i ranił piętnaście kolejnych. Sam agresor również odniósł obrażenia i został już zatrzymany przez funkcjonariuszy policji. W obliczu tej masakry prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki wydał rozporządzenie o wprowadzeniu w całym kraju dwudniowej żałoby narodowej, która rozpoczęła się dokładnie o północy z soboty na niedzielę.