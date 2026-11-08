Strzelanina w Krakowie. Ambasador USA Tom Rose przekazał słowa wsparcia od Donalda Trumpa

Ambasador Stanów Zjednoczonych Tom Rose odniósł się do krwawej strzelaniny w Krakowie.

Dyplomata przekazał wyrazy solidarności z narodem polskim od prezydenta USA Donalda Trumpa.

Przedstawiciel Waszyngtonu ocenił, że Polska jest państwem bezpiecznym, a tego typu brutalne ataki są sprzeczne z naturą Polaków.

W wyniku ataku na Rynku Głównym życie straciło sześć osób, a piętnaście odniosło obrażenia.

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o ogłoszeniu dwudniowej żałoby narodowej w całym kraju.

The profound depth of Poland's shock at the horror of yesterday's mass murder in Krakow speaks volumes about what's so praiseworthy about this remarkable country. Poland is an exceptionally peaceful, safe and orderly society. Violence on this scale isn't just unheard of, it’s unthinkable and utterly alien to the national character. There is something precious about a country where such evil remains so foreign to everyday life, where an entire nation recoils in horror at the mere thought of it, and where the depth of its grief reveals the true goodness of its people. Today, an entire nation mourns. @POTUS and America mourns with her. #Poland @NawrockiKn @PremierRP_en— Tom Rose (@TomRoseIndy) November 8, 2026

Donald Trump i ambasador Tom Rose reagują na tragedię w Krakowie

Władze Stanów Zjednoczonych bardzo szybko odniosły się do dramatycznych doniesień ze stolicy Małopolski. Krótko po sobotniej tragedii w Krakowie głos zabrał urzędujący w naszym kraju ambasador USA Tom Rose. Dyplomata opublikował w niedzielę komunikat w serwisie X, w którym podkreślił, że wydarzenia te głęboko wstrząsnęły Amerykanami, a prezydent Donald Trump osobiście współczuje pogrążonym w smutku Polakom.

Była to już kolejna wypowiedź przedstawiciela Białego Domu na temat krakowskiego zamachu. Ambasador Tom Rose zaznaczył, że prezydent USA Donald Trump oraz całe amerykańskie społeczeństwo opłakują zamordowanych wspólnie z Polską. Pierwsze wyrazy wsparcia dyplomata zamieścił na platformie X już w sobotę, niedługo po samym ataku, zapewniając, że „Ameryka stoi w tej mrocznej godzinie u boku Polski i ukochanych obywateli Krakowa”.

Dzisiaj, gdy Polska opłakuje ofiary, prezydent USA Donald Trump i Ameryka opłakują je razem z nią – napisał ambasador Tom Rose.

Ambasador USA Tom Rose o bezpieczeństwie w Polsce

Opublikowane przez ambasadora Rose'a wpisy wykraczały poza standardowe wyrazy współczucia. Przedstawiciel USA zwrócił uwagę na istotny aspekt, który łatwo przeoczyć w obliczu tak ogromnego dramatu. Chodzi o całkowitą wyjątkowość tego typu brutalnych zdarzeń w Polsce na tle innych państw świata, co skłoniło dyplomatę do nazwania naszego kraju oazą spokoju.

Uderza rozmiar szoku, który wywołała w Polsce wczorajsza, potworna zbrodnia w Krakowie. Przemoc na taką skalę jest tu nie tylko czymś niespotykanym; jest wręcz nie do pomyślenia i całkowicie obca polskiemu charakterowi narodowemu – napisał na platformie X.

Amerykański polityk rozwinął tę myśl w dalszej części swojej wypowiedzi. Według niego powszechny szok i przerażenie społeczeństwa najlepiej dowodzą głębokiego przywiązania Polaków do pokoju. Ambasador Tom Rose kilkukrotnie akcentował wysoki poziom bezpieczeństwa w Polsce, uznając sobotni atak za zjawisko zupełnie obce rodzimej mentalności. W jego ocenie utrzymanie takiego stanu rzeczy to bezpośrednia zasługa samych obywateli.

Polska jest tak niezwykle bezpieczna, spokojna i uporządkowana właśnie dlatego, że jej mieszkańcy są tak przyzwoici – podkreślił amerykański dyplomata.

Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie. Prezydent Karol Nawrocki ogłasza żałobę

Kondolencje płynące z amerykańskiej ambasady mają bezpośredni związek z dramatycznymi scenami z sobotniego popołudnia. Około godziny 15.00 na krakowskim Rynku Głównym, należącym do najbardziej znanych miejsc w kraju, doszło do zbrojnego ataku. Uzbrojony 24-letni mężczyzna zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów.

Całym państwem wstrząsnęła informacja o bilansie tego zdarzenia, w którym napastnik pozbawił życia sześć osób i ranił piętnaście kolejnych. Sam agresor również odniósł obrażenia i został już zatrzymany przez funkcjonariuszy policji. W obliczu tej masakry prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki wydał rozporządzenie o wprowadzeniu w całym kraju dwudniowej żałoby narodowej, która rozpoczęła się dokładnie o północy z soboty na niedzielę.