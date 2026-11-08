Fala fake newsów po zamachu w Krakowie. Rząd zwołał pilną naradę

• Resort cyfryzacji zorganizował pilną naradę w związku z falą dezinformacji w sieci.

• Wicepremier Krzysztof Gawkowski wydał ostrzeżenie dotyczące zmanipulowanych przez AI fotografii i nieprawdziwych doniesień.

• Eksperci z Ośrodka Przeciwdziałania Dezinformacji pracują obecnie w specjalnym trybie kryzysowym.

• Władze apelują o śledzenie komunikatów pochodzących wyłącznie od służb i oficjalnych instytucji państwowych.

• W zamachu w Krakowie zginęło 6 osób, a 16 zostało rannych, natomiast sam napastnik trafił w ręce służb.

Krzysztof Gawkowski zwołał sztab po zamachu w Krakowie. Rząd walczy z fake newsami

Gabinet Donalda Tuska błyskawicznie zareagował na wydarzenia, które rozegrały się w stolicy Małopolski. W nocy z soboty na niedzielę wicepremier i szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwołał pilną naradę. W tym nadzwyczajnym posiedzeniu wzięli udział także wiceszefowie ministerstwa, Dariusz Standerski oraz Paweł Olszewski, którym towarzyszyli najważniejsi specjaliści reprezentujący Ośrodek Przeciwdziałania Dezinformacji.

Uczestnicy nocnych rozmów skupili się na wypracowaniu metod powstrzymania lawiny kłamstw, jaka pojawiła się w sieci bezpośrednio po uderzeniu zamachowca. Obecnie Ośrodek Przeciwdziałania Dezinformacji prowadzi w trybie kryzysowym stały monitoring internetu, wyłapując fałszywe treści powiązane z krakowskim atakiem terrorystycznym. Eksperci błyskawicznie przekazują każdy wykryty fake news zespołom zarządzającym największymi serwisami społecznościowymi, wykorzystując do tego dedykowane, przyspieszone ścieżki komunikacji.

Wicepremier Krzysztof Gawkowski zaznaczył, że powstrzymanie tej fali kłamstw to obecnie zadanie o najwyższym priorytetowym znaczeniu.

Obserwujemy wzmożoną aktywność dotyczącą powielania fałszywych i niesprawdzonych informacji. Każda taka informacja jest zgłaszana, a polskie służby pracują nad wygaszaniem nieprawdziwych narracji - powiedział.

Przedstawiciele władz zwracają się z prośbą do społeczeństwa, aby w tym napiętym czasie opierać swoją wiedzę tylko na zweryfikowanych raportach, które publikują oficjalne organy państwa oraz mundurowi.

Fałszywe zdjęcia AI z zamachu w Krakowie. Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega internautów

Resort cyfryzacji wskazuje, że obecnie najbardziej niebezpiecznym zjawiskiem są nieprawdziwe fotografie rzekomo ukazujące miejsce krakowskiego dramatu. Szef ministerstwa, Krzysztof Gawkowski, otwarcie komunikuje o masowym wysypie grafik w sieci, które zostały poddane obróbce z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji. Tego typu materiały często charakteryzują się nienaturalnym wyostrzeniem, zmienionymi barwami lub innymi manipulacjami, a ich autorom zależy wyłącznie na spotęgowaniu społecznej paniki oraz chaosu.

Jak podkreśla wicepremier Gawkowski, rozpowszechniane w internecie i przerobione przez AI obrazy z obszaru tragedii celowo wprowadzają odbiorców w błąd. Twórcy tych materiałów dążą nie tylko do siania dezinformacji, ale również do wywołania u widzów skrajnych reakcji emocjonalnych. Udostępnianie takich grafik w sieci oraz dopisywanie do nich komentarzy, nawet jeśli wynika to z dobrych intencji użytkowników, w praktyce prowadzi jedynie do zwiększenia zasięgu fałszywych treści.

Wyostrzone obrazy bardzo często wprowadzają w błąd. Podawanie dalej takich ekspozycji i ich komentowanie to działanie niepożądane, które wzmacnia dezinformację. Prosimy o uważne sprawdzanie źródeł informacji pojawiających się w internecie – zaznaczył wicepremier.

Zmanipulowane obrazy to jednak nie wszystko, ponieważ na platformach społecznościowych mnożą się również całkowicie niepotwierdzone hipotezy dotyczące samego przebiegu zamachu oraz pobudek, jakimi kierował się napastnik. Funkcjonariusze po raz kolejny zwracają się z apelem o nieudostępnianie żadnych wiadomości, które nie mają swojego potwierdzenia w oficjalnych oświadczeniach wydawanych przez rząd, prokuraturę czy też policję.