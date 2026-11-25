Cezary Tomczyk zapowiada zakaz lotów. Jakie tereny obejmie nowa strefa?

Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk ogłosił w środę, 25 listopada, że rząd pracuje nad rozporządzeniem dotyczącym wschodniej części kraju. Dokument ma wprowadzić strefę zakazu lotów w pasie o szerokości od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów w głąb Polski, licząc od wschodniej granicy. Nowe regulacje, stanowiące kluczowy element wzmacniania flanki NATO, mają zacząć obowiązywać na przełomie grudnia i stycznia.

Strefa ta ma stanowić element ułatwiający działanie polskim pilotom myśliwców. Jeśli niezidentyfikowany obiekt powietrzny naruszy polską przestrzeń, wejdzie do strefy zakazu lotów, a jego parametry (pułap, prędkość) oraz obraz radarowy będą wskazywać na zagrożenie, pilot będzie miał podstawę do jego zestrzelenia.

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Decyzja stanowi bezpośrednią odpowiedź na rosnące zagrożenia za wschodnią granicą i ma zwiększyć bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej. Wprowadzenie tych przepisów ma uniemożliwić lub znacząco utrudnić naruszanie polskiego nieba przez rakiety manewrujące czy drony, które w związku z wojną w Ukrainie wielokrotnie pojawiały się w tym regionie.