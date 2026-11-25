Prezydent Karol Nawrocki zajął pierwsze miejsce w listopadowym rankingu zaufania CBOS, uzyskując poparcie 52 procent badanych.

Kolejne lokaty należą do wicepremierów Władysława Kosiniaka-Kamysza (40 procent) i Radosława Sikorskiego (39 procent).

Szóstą pozycję z wynikiem 32 procent zajął premier Donald Tusk, a na czele zestawienia nieufności znaleźli się Jarosław Kaczyński oraz Grzegorz Braun (po 56 procent).

Sondaż CBOS zrealizowano od 5 do 15 listopada na grupie 963 respondentów.

W listopadowym badaniu zaufania liderem został prezydent Karol Nawrocki, któremu ufa 52 procent ankietowanych. Oznacza to spadek o 1 punkt procentowy względem października, jednak jego przewaga nad resztą stawki nadal jest wyraźna. Brak zaufania do głowy państwa wskazało 34 procent uczestników sondażu, natomiast 8 procent zadeklarowało obojętność.

Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski na podium rankingu

Walka o kolejne lokaty jest wyrównana, choć strata do lidera pozostaje duża. Drugą pozycję zajął wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz z wynikiem 40 procent deklaracji zaufania, co stanowi spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Trzecią lokatę w zestawieniu zajął wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Politykowi ufa 39 procent respondentów, a jego notowania pogorszyły się o 5 punktów procentowych względem ubiegłego miesiąca.

Rafał Trzaskowski i Donald Tusk poza pierwszą trójką sondażu CBOS

Czwarte miejsce przypadło prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu, który zanotował wzrost zaufania do poziomu 37 procent. Jednocześnie 41 procent pytanych deklaruje wobec niego brak zaufania.

Na szóstej pozycji znalazł się premier Donald Tusk. Zaufanie do szefa rządu wyraziło 32 procent badanych (spadek o 4 punkty procentowe), natomiast nie ufa mu połowa ankietowanych (50 procent). Lepszy rezultat od premiera osiągnął między innymi wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, któremu ufa 34 procent respondentów.

Do zestawienia powrócił lub w nim zadebiutował lider Polski 2050 i wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. Polityk zamknął pierwszą dziesiątkę ex aequo z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem, a obaj uzyskali po 26 procent zaufania.

Jarosław Kaczyński i Grzegorz Braun na czele rankingu nieufności

Wyniki sondażu CBOS przytoczone przez PAP pokazują także, którzy politycy spotykają się z największą niechęcią. Pierwsze miejsce w zestawieniu nieufności zajęli ex aequo prezes PiS Jarosław Kaczyński i europoseł Grzegorz Braun, którym nie ufa po 56 procent ankietowanych.

W pierwszej piątce polityków budzących największą nieufność znaleźli się również Donald Tusk (50 procent), lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki (48 procent) oraz wiceprezes PiS Przemysław Czarnek (47 procent).

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 5–15 listopada na próbie 963 osób. Ponad 59 procent wywiadów zrealizowano metodą bezpośrednią (CAPI).

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